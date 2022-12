Huawei Watch Kids 5X con doppio schermo removibile: una novità dedicata ai più piccoli!

Quest'oggi avremmo dovuto assistere al debutto del primo smartwatch Huawei con auricolari TWS integrati, ma il lancio è stato rimandato. Oltre a questo dispositivo, durante l'evento era atteso anche il lancio di Huawei Watch Kids 5X, il nuovo indossabile per bambini che potrebbe far gola anche agli utenti più grandicelli (a noi di certo!).

Huawei Watch Kids 5X: il nuovo indossabile per i più piccoli porta una ventata di novità

Huawei Watch Kids 4X

Il modello precedente della serie di smartwatch per i più piccoli è arrivato con un corpo resistente, specifiche decisamente interessanti ed una doppia fotocamera utile sia per le videochiamate che per mostrare l'ambiente circostante. Il nuovo Huawei Watch Kids 5X segue la scia del predecessore provando a stravolgere le cose con una novità: lo smartwatch è dual face, con un corpo dotato di un display frontale a colori ed uno posteriore.

Il modulo si stacca dall'alloggiamento del cinturo: il retro cela un Second Display LCD in bianco e nero. Probabilmente si tratta di una soluzione utile per risparmiare batteria quando si è quasi a secco. Entrambi i lati dell'indossabile presentano una fotocamera per le videochiamate.

Il colosso cinese non ha ancora confermato le specifiche di Watch Kids 5X. Probabilmente troveremo un display AMOLED ed un corpo impermeabile fino a 5 ATM, Bluetooth, Wi-Fi, GPS avanzato, uno slot SIM e quindi la connettività 4G. Probabilmente gli schermi ospitano fotocamere da 8 MP e dovrebbe essere presente anche l'NFC per i pagamenti contactless. Diciamoci la verità: Huawei fa decisamente sul serio, anche per gli smartwatch per bambini!

Prezzo e uscita

L'evento del 2 dicembre, dedicato a Watch Buds e altri prodotti, è stato rinviato a causa di un evento luttuoso in Cina e per lo stesso motivo sono stati rinviati anche i lanci di Xiaomi 13 e iQOO 11. Al momento Huawei non ha ancora comunicato la nuova data di presentazione: non appena ci saranno novità, aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

Il precedente capitolo ha debuttato a circa 190€ al cambio attuale (1398 yuan), quindi potremmo aspettarci un prezzo simile anche per Huawei Watch Kids 5X.

