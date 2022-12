DJI Mini 3 ufficiale: il nuovo drone super leggero, adatto ad ogni situazione

Dopo il debutto del fratello maggiore Mini 3 Pro (protagonista anche della nostra recensione) arriva il nuovo drone compatto dedicato al mercato consumer targato DJI. Si tratta di DJI Mini 3, dispositivo caratterizzato da alcune funzionalità ridotte rispetto al modello superiore ma che ne guadagna nel prezzo di vendita.

DJI Mini 3 arriva in Italia: tutto quello che c'è da sapere su caratteristiche e prezzo

Secondo quanto annunciato dalla stessa compagnia, il “piccolo” DJI Mini 3 è un drone perfetto per utenti alle prime armi facendo affidamento su un dispositivo completo e dal prezzo accessibile. Rispetto al modello Pro mancano i sensori anteriore e posteriori dedicati agli ostacoli, non abbiamo l'ActiveTrack ed i video possono essere girati in 4K 30 fps come qualità massima.

Il nuovo arrivato targato DJI è un drone con fotocamera compatto e ultra leggero, adatto ad ogni avventura. Il peso è inferiore ai 249 grammi mentre il sensore CMOS da 1/1.3 pollici (con apertura f/1.7) offre video in 4K HDR e foto da 48 MP e 12 MP (con la tecnologia Pixel 4 in 1), insieme ad una funzione di ripresa verticale per garantire la massima nitidezza dei contenuti sui social media.

DJI Mini 3 viene fornito con una batteria intelligente standard per un'autonomia di volo massima fino a 38 minuti. La trasmissione video digitale DJI O2 offre un feed live a 720p/30fps fino a 10 km di distanza, utilizzando una potente tecnologia anti-interferenza per fornire una connessione affidabile durante il volo. Grazie ad una resistenza al vento fino a 10,7 m/s, Mini 3 può stazionare stabilmente e mantenere un'immagine stabile in varie condizioni.

Tra le varie caratteristiche abbiamo il supporto a QuickShots (la suite di percorsi di volo e riprese pre-programmate), la funzione di Decollo automatico e quella di Return to Home (RTH). Inoltre Mini 3 combina il GNSS con il sistema di visione verso il basso e il sistema di rilevamento a infrarossi per stazionare in modo stabile e con precisione, in modo da poter volare con la massima sicurezza. Ovviamente non mancano tanti accessori con cui arricchire il proprio drone (come il set di filtri ND e i paranoiche a 360°).

Prezzo e disponibilità

Il nuovo drone compatto targato DJI è disponibile all'acquisto sullo store ufficiale e presso i rivenditori autorizzati in 5 configurazioni.

DJI Mini 3 (drone singolo) non include un radiocomando o un caricabatterie ed è ideale per i possessori di droni DJI già esistenti. Sarà disponibile all'inizio del 2023 al prezzo di 499€ .

non include un radiocomando o un caricabatterie ed è ideale per i possessori di droni DJI già esistenti. Sarà disponibile all'inizio del 2023 al prezzo di . DJI Mini 3 include il radiocomando DJI RC-N1. Sarà disponibile all'inizio del 2023 al prezzo di 589€ .

include il radiocomando DJI RC-N1. Sarà disponibile all'inizio del 2023 al prezzo di . DJI Mini 3 (con DJI RC) include il DJI RC Remote Controller. Sarà disponibile all'inizio del 2023 al prezzo di 759€ .

include il DJI RC Remote Controller. Sarà disponibile all'inizio del 2023 al prezzo di . DJI Mini 3 Fly More Combo include il radiocomando DJI RC-N1, la borsa a tracolla, la Stazione di ricarica a 2 vie e due Batterie di volo intelligenti extra. È disponibile da oggi al prezzo di 778€ .

include il radiocomando DJI RC-N1, la borsa a tracolla, la Stazione di ricarica a 2 vie e due Batterie di volo intelligenti extra. È disponibile da oggi al prezzo di . DJI Mini 3 Fly More Combo (con DJI RC) include il radiocomando DJI RC, la borsa a tracolla, la Stazione di ricarica a 2 vie e due Batterie di volo intelligenti extra. È disponibile da oggi al prezzo di 948€.

