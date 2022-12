OPPO sfida Xiaomi: ecco QRIC, il suo cane robotico

Ci avviciniamo a grandi passo all'Inno Day 2022, la conferenza di fine anno che come ogni volta inaugurerà le nuove tecnologie a cui OPPO sta lavorando, alcune più concrete, altre più prototipali. Sicuramente fra i prodotti più pronti agli scaffali ci saranno Find N2 e Find N2 Flip, i nuovi pieghevoli in arrivo anche in Europa, e ad accompagnarli c'è anche qualcosa di più peculiare, ovvero un vero e proprio cane robotico.

Inno Day 2022: fra le novità tech c'è anche QRIC, il cane robotico di OPPO

“Chi è un bravo ragazzo?” è lo slogan che accompagna il post, con una clip che vede un bambino accompagnarsi a QRIC, il cane robotico lanciato da OPPO, acronimo che sta per “Quadrupedal Robotic with Intelligent Controller“. È in grado di camminare, saltare, fare capriole, trasportare oggetti ed essere comandato dallo smartphone, oltre a funzioni più avanzate come il riconoscimento di persone tramite la sensoristica frontale; per esempio, può riconoscere il corriere e trasportare i pacchetti in consegna, oppure fungere da webcam per le videochiamate.

Nel 2019 fu la nota Boston Dynamics a stupire tutti presentando il suo Spot, quadrupede robotico dalle sembianze canine, ingegnerizzato e commercializzato per svolgere mansioni lavorative. È arrivato poi il turno di Xiaomi, che nel 2021 ha seguito le orme della società robotica presentando CyberDog, riproposto anche in formati decisamente più economici. Questo nuovo cane robotico è una tecnologia avanguardista, pensata per mostrare le capacità tecnologiche di OPPO anziché un prodotto pensato per le masse. Anche perché parliamo di prodotti tutt'altro che economici: Spot parte da circa 75.000$, mentre Xiaomi CyberDog lo si può trovare attorno ai 1.500$. Appuntamento quindi all'OPPO Inno Day 2022 per scoprire se OPPO deciderà di commercializzarlo o meno e a quale cifra.

