Huawei Watch Buds ufficiale: dentro allo smartwatch ci sono le cuffie

È uno smartwatch? Sono cuffie TWS? No, è Huawei Watch Buds! Semi-citazioni a parte, la compagnia di Ren Zhengfei ha annunciato ufficialmente un prodotto che sarebbe dovuto debuttare negli scorsi giorni, poi rimandata e adesso presentato al grande pubblico. Nello sconfinato panorama dei dispositivi indossabili, Huawei sorprende con un orologio smart in grado di sdoppiarsi e contenere anche un paio di cuffie wireless.

Huawei presenta il nuovo Watch Buds: specifiche e prezzo di vendita

Per alcuni, l'idea dietro Huawei Watch Buds potrebbe rivelarsi geniale: uno smartwatch che funge anche da dock per trasportare un paio di cuffie true wireless. Un ottimo escamotage per sfruttare il proprio orologio come custodia di trasporto per avere sempre con sé anche le cuffie; non è la primo smartwatch in assoluto ad avere questa feature, ma è senz'altro il primo a essere prodotto da un brand importante.

Come intuibile, un sistema del genere è piuttosto complesso da realizzare efficacemente: Huawei promette che il meccanismo di apertura e chiusura è stato testato affinché possa venir utilizzato senza problemi per un minimo di 100.000 volte. All'interno, il retro del quadrante contiene due magneti a cui si attaccano le cuffie (pesano solo 4 grammi) per rimanere salde all'interno dell'orologio; di conseguenza, ricaricando lo smartwatch si ricaricano anche le cuffie, eliminando così la necessità di dover caricare due dispositivi separati. La batteria dello smartwatch ha un amperaggio di 410 mAh, mentre le cuffie di 30 mAh, e i dati di Huawei parlano di un'autonomia complessiva stimata fino a 3 giorni, con 3 ore di riproduzione musicale e 2 ore di chiamate con riduzione del rumore AI per migliorare la qualità nelle chiamate e nell'ascolto multimediale.

Parlando di specifiche, Huawei Watch Buds misura 47 mm e ha un quadrante circolare AMOLED da 1,43″ 466 x 466 pixel con densità di 326 PPI, incastonato in un corpo in acciaio inox con cinturino Easyfit da 22 mm e certificazione IP54. Nonostante l'atipica conformazione, le misure non sono eccessive: 47 x 47,5 x 14,99 mm per un peso di 66,5 grammi. La sinergia fra hardware e software HarmonyOS 3 permette la presenza di oltre 80 modalità sportive e oltre 200 consigli di salute di livello professionale e non manca il supporto GPS oltre che pagamenti NFC e Bluetooth 5.2. Oltre alle sessioni sportive, la sensoristica presente monitora anche parametri quali attività cardiaca, valori SpO2, stress e e qualità del sonno ed eventuali apnee notturne.

Prezzo e disponibilità

Huawei Watch Buds è stato presentato in Cina al prezzo di listino pari a circa 405€, ovvero 2.988 yuan in madre patria, ma non è ancora dato sapere se e quando potrebbe arrivare anche in Italia.

