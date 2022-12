Film come al cinema con la TV Xiaomi EA Pro da 86″!

Xiaomi ha lanciato sul mercato cinese un nuovo modello della serie EA Pro, una enorme TV da 86 pollici per rivivere a casa l'esperienza di visione di un film come al cinema. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, però, la TV arriva in risoluzione 4K HDR e non 8K. Scopriamo i dettagli!

Xiaomi EA Pro 86: una TV enorme con risoluzione 4K HDR

Xiaomi TV EA Pro offre un pannello da 86″ con design full-screen in metallo ed un rapporto schermo-superficie del 97.3%. Con bordi davvero sottili, con questa TV vi sembrerà davvero di essere al cinema durante la visione di un film.

Questa TV è in grado di restituire immagini chiare e dettagliate ad un risoluzione 4K con supporto HDR ed una qualità che si avvicina agli standard semi-professionali AE3. La tecnologia sviluppata da Xiaomi permette di perfezionare l'immagine per adattarsi al meglio all'harware.

La nuova TV di Xiaomi offre anche la compensazione del movimento MEMC, grazie al chip MT9638 affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazioni per il salvataggio di contenuti multimediali. Per quanto riguarda la connettività, invece, il dispositivo supporta il WiFi Dual-Band e il Bluetooth 5.0.

Xiaomi TV EA Pro 86 è disponibile in Cina al prezzo di circa 1000€ (6999 yuan), ma chi deciderà di acquistarla subito potrà approfittare di uno sconto di lancio che fa scendere il prezzo a circa 860€ (5999 yuan). Attualmente, non si conoscono i piani della compagnia cinese per una commercializzazione internazionale del prodotto. La TV, tuttavia, è disponibile anche nei tagli da 55″, 65″ e 75″.

