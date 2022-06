Xiaomi TV EA Pro ufficiale: design tutto schermo e streaming 4K ad un prezzo competitivo

La casa di Lei Jun ha lanciato una nuova serie di televisori 4K. Disponibili in tre diverse dimensioni, Xiaomi TV EA Pro si distingue per il suo design a tutto schermo e per una screen to body ratio tra le più elevate in assoluto. Oltre ciò, queste nuove TV intelligenti offrono tante altre caratteristiche interessanti ad un prezzo molto competitivo, che contribuisce a renderle il prodotto perfetto da avere in salone.

I nuovi Xiaomi TV EA Pro sono i televisori ideali da avere a casa, ecco perché

I televisori della serie Xiaomi TV EA Pro sono disponibili in tre dimensioni: 55″, 65″ e 75″. Supportano la decodifica 4K HDR, la tecnologia proprietaria di regolazione della qualità dell'immagine che ne ottimizza automaticamente le prestazioni e altri miglioramenti che contribuiscono a rendere l'immagine più chiara e accurata.

Le smart TV Xiaomi sono dotati di pannelli 4K e adottano un design a schermo intero, con una cornice inferiore spessa appena 2 mm. Impressionante il rapporto schermo-corpo di tutti i modelli, che è pari al 95.1% nel caso del modello da 55″, 95.8% per la versione da 65″ e 96.1% per la variante da 75″.

Oltre ciò, i televisori Xiaomi TV EA Pro supportano la compensazione del movimento MEMC e integrano uno stereo ad alta potenza che supporta lo standard DTS per un sistema audio bilanciato e intelligente. Infine, ma non meno importante, è presente un chip MediaTek MT9638 che, aiutato da 2 GB di RAM e 16 GB di archiviazione interna, permette attività di multi-tasking e operazioni sullo schermo. Tra le altre caratteristiche troviamo il sistema operativo MIUI TV 3.0, porte HDMI e USB, ingresso AV e connettività Wi-Fi dual-band.

Le TV Xiaomi sono disponibili in Cina a un prezzo a partire da 1.999 yuan, ovvero circa 283€ al cambio attuale. Non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

