Xiaomi 12S con Snapdragon 8+ Gen 1: arriva la conferma

Sin dalla sua presentazione, si è creata curiosità attorno allo Snapdragon 8+ Gen 1 e ai primi smartphone che lo monteranno, fra cui Xiaomi 12S. I primi test tecnici dimostrano che Qualcomm sembrerebbe aver risolto i problemi di consumi e temperature sofferti sui SoC precedenti, come nel caso di Snapdragon 888 e 8 Gen 1. Grazie anche a uno scivolone dell'azienda, sappiamo già che nel giro dei prossimi mesi vedremo svariati top di gamma con l'ultimo SoC high-end di Qualcomm. Xiaomi ha già confermato ufficialmente di star preparando il suo prossimo flagship con Snapdragon 8+ Gen 1, senza però svelare esplicitamente di quale modello si tratti.

Lo Snapdragon 8+ Gen 1 sarà dentro Xiaomi 12S: i benchmark lo confermano

Ma oggi abbiamo nuovi indizi che confermano che Xiaomi 12S dovrebbe essere il primo ad arrivare sul mercato con Snapdragon 8+ Gen 1. Anche se si vocifera già di come sarà Xiaomi 13 e il futuro Snap 8 Gen 2, GeekBench ha messo nero su bianco quella che sarà la piattaforma hardware di Xiaomi 12S. Sfogliando i dati forniti dal benchmark, vediamo la nuova CPU dello Snapdragon 8+ Gen 1 “taro“, con configurazione tri-cluster 1 x 3,2 GHz + 3 x 2,75 GHz + 4 x 2,0 GHz assieme a 12 GB di RAM.

Con codice 2206123SC, Xiaomi 12S dovrebbe presentarsi come una versione aggiornata del già esistente Xiaomi 12, così come Xiaomi 12S Pro per Xiaomi 12 Pro. Dovrebbe avere uno schermo AMOLED da 6,28″ Full HD+ a 120 Hz, Snapdragon 8+ Gen 1, una fotocamera principale da 50+13+2 MP in collaborazione con Leica e una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 67W. Ma non dimentichiamoci che dovrebbe essere anche il primo top di gamma nella storia di Xiaomi ad avere una versione MediaTek.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il