Samsung Galaxy Fit 3 sta arrivando: Xiaomi Band 7 ha un nuovo rivale!

Sono trascorsi quasi due anni dal lancio di Samsung Galaxy Fit 2. Mentre la serie Galaxy Watch ha continuato ad aggiornarsi regolarmente, la gamma Samsung dedicata alle fitness band è stata messa da parte per un po', ma potrebbe tornare presto. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il colosso coreano potrebbe lanciare già nei prossimi mesi il nuovo fitness tracker Samsung Galaxy Fit 3!

Samsung Galaxy Fit 3 sarà l'alternativa allo Xiaomi Band 7, nuovo fitness band in arrivo

Al momento solo indiscrezioni, ma che comunque ci lasciano ben sperare in un lancio imminente – o quasi – di Samsung Galaxy Fit 3. Il nuovo fitness band dovrebbe infatti debuttare nella seconda metà dell'anno o, in casi estremi, entro la prima metà del prossimo anno. A riferirlo è il community manager di “Samsung Community”, niente di ufficiale, insomma.

Le caratteristiche di Samsung Galaxy Fit 3 sono ancora avvolte in un'aura di mistero, ma il suo prezzo dovrebbe aggirarsi tra i 49.000 e i 50.000 won coreani, proprio come avvenuto con il modello precedente. Queste cifre potrebbero tradursi in circa 50€ per il mercato europeo.

Di sicuro dovremmo aspettarci una scheda tecnica aggiornata rispetto a Samsung Galaxy Fit 2 e tecnologie di monitoraggio della salute più recenti, tenendo in considerazione che l'attuale fitness band è rimasto fermo ai sensori e alle tecnologie di due anni fa. L'indossabile competerà direttamente con una delle smart band più apprezzate, ovvero Xiaomi Band 7. Adesso non ci resta che aspettare per scoprire cosa ha in serbo Samsung per i suoi utenti. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

