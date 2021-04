Con l'avanzare della tecnologia di consumo e la conseguente domanda sempre più alta, le scorte di materiali per produrla sono sempre più limitati. E a causa di questo, il prezzo di prodotti come smartphone e smart TV si è alzato, così come è successo anche in Xiaomi, che ha anche dettato delle linee guida per questo aumento.

Xiaomi: ecco di quanto sarà l'aumento del prezzo delle smart TV

Stando al documento ufficiale, Xiaomi ha dovuto avviare un adeguamento di prezzo a causa dei fattori più comuni dell'ultimo periodo, quindi a causa della maggiore domanda, all'epidemia, la carenza di chipset e anche al tasso di cambio. Insomma, il prezzo delle smart TV aumenterà per potersi adeguare al costo di produzione, che è cresciuto in maniera esponenziale.

Ma a quanto ammonta l'aumento del prezzo delle smart TV Xiaomi? Sebbene non sia molto chiaro, si parla di incremento di circa il 5-10%, così come avvenuto da altri competitor come Samsung o Sony. In ogni caso, cari utenti italiani ed europei, potete momentaneamente dormire sonni tranquilli se volete acquistare una Mi TV, dato che il rincaro è rivolto al solo mercato asiatico, così come la “problematica” delle pubblicità all'avvio delle stesse in Cina. Nell'aumento sono coinvolte anche le TV di Redmi, che non sono di certo tra le più costose.

Ovviamente, ciò non implica che l'aumento possa arrivare presto anche per le smart TV Xiaomi del nostro mercato, ma sarebbe comunque una pratica trasparente di adeguamento a quello che la produzione impone.

