Honor 80 Pocket: il primo flip phone sta arrivando

Abbiamo conosciuto Honor 80, 80 Pro e 80 SE, dovrebbe esserci anche Honor 80 GT ma la vera sorpresa dovrebbe rispondere al nome di Honor 80 Pocket. Finora è stata la serie Magic a introdurre i primi smartphone pieghevoli del brand cinese, come nel caso del nuovo Magic Vs, ma sembra esserci spazio anche per il primo flip phone targato Honor.

Il prossimo pieghevole Honor 80 Pocket potrebbe essere il primo flip phone

Non è la prima volta che sentiamo parlare di un pieghevole a conchiglia, visto che diversi mesi fa comparivano in rete le prime voci sul presunto Honor Magic Flip. Da allora non ne abbiamo più saputo niente, ma ecco che in queste ore sul social cinese Weibo un leaker ha postato un'immagine render in bassa qualità ma che svelerebbe l'esistenza del presunto Honor 80 Pocket. Non è dato sapere se questo sarà il nome effettivo, la cui ispirazione sembra legarsi non a caso a un altro flip phone dell'ex casa madre, ovvero Huawei P50 Pocket.

Per quanto il leak sia ancora scarno di informazioni e sia tutto fuorché attendibile al 100%, non è un'ipotesi così remota che Honor stia preparando il suo flip phone, anzi. Lo abbiamo visto con Samsung, Huawei, Motorola e a breve ci sarà anche un OPPO Find N2 Flip che si prospetta uno dei pieghevoli a conchiglia più promettenti in circolazione.

