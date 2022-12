Nubia Z50 in arrivo: avrà una fotocamera unica

Sin da quando esiste, Nubia si è posta sul mercato come brand di riferimento per chi è alla ricerca di prodotti più originali della media. Anni fa lo abbiamo visto con i primi smartphone dotati di display borderless, schermi posteriori, design ricercati e soluzioni hardware all'avanguardia. Basti pensare all'edizione Van Gogh di Z40S Pro, al primo smartphone Android con ricarica magnetica, allo smartwatch curvo, ma anche all'attenzione riposta al comparto fotografico. A partire dal 2021, Nubia ha implementato sui suoi top di gamma una fotocamera piuttosto peculiare e che adesso scopriamo che ritroveremo anche a bordo di Nubia Z50.

Nubia Z50: il suo punto forte sarà l'originalità del comparto fotocamera

A svelarcelo è il primo teaser ufficiale che non soltanto svela l'arrivo imminente di Nubia Z50 ma anche che verrà utilizzata una fotocamera con un rinnovato sistema ottico dotato di lente da 35 mm. A partire da Nubia Z30 Pro, la compagnia ha scelto di adottare una lente del genere, mai vista prima su uno smartphone. Normalmente, infatti, uno smartphone con la classica configurazione primario+ultra-grandangolare+teleobiettivo 5x ha lunghezze focali pari a circa 26 mm+14 mm+56/125 mm; al contrario, l'ultimo Nubia Z40 Pro è dotato di una configurazione da 35 mm+14 mm+125 mm. Questo fa sì che il sensore primario abbia un'inquadratura più ravvicinata a metà fra un'inquadratura classica da smartphone e una con zoom 2x, ricreando idealmente il colpo d'occhio dello sguardo umano (stando a Nubia).

Non sappiamo quali saranno le altre specifiche di Nubia Z50, se non che sarà uno dei top di gamma basati su Snapdragon 8 Gen 2. Secondo quanto vociferato, il flagship Nubia dovrebbe debuttare nel corso del mese di dicembre, pertanto ci aspettiamo di conoscerlo meglio nei prossimi giorni, fra teaser e rumor.

