Honor Magic Fold senza limiti: ecco quale potrebbe essere il chipset

La nuova vita di Honor sembra essere davvero piena di colpi di scena, sebbene il modus operandi sia comunque ben inquadrato. Dopo aver presentato la serie Magic 3, è in preparazione anche il primo pieghevole Honor. Si vocifera che potrebbe chiamarsi Honor Magic Fold, sebbene se si propenda anche verso Magic X, perciò in questo articolo proviamo a fare chiarezza su tutti i dettagli in merito a design, scheda tecnica, prezzo e uscita del primo foldable del brand.

Aggiornamento 17/12: dopo alcune settimane di silenzio, si torna a parlare di Honor Magic Fold, stavolta in merito al chipset e la presentazione. Trovate tutti i dettagli nelle sezioni “Hardware” e “Prezzo e data di uscita”.

Honor Magic Fold (X): tutto quello che sappiamo sullo smartphone pieghevole

Design e display

Le prime informazioni in merito al pieghevole Honor ci arrivano direttamente da George Zhao, il quale ha fatto riferimento proprio ad un foldable della serie Magic. In occasione di un'intervista rilasciata dopo il debutto della serie Magic 3, ha affermato che il pieghevole Honor sarà “il migliore del settore“. Un'affermazione piuttosto audace, se si considera quanto fatto da Samsung ma anche da Huawei.

Passando al design si vocifera di un pieghevole verso l'esterno con addirittura bordi curvi; resta più con i piedi per terra, l'ultimo leak proveniente dalla Cina parla di un design simile a Huawei Mate X2, seppur con alcune aggiunte (non specificate dall'insider). Intanto il leaker Teme ci mostra alcune possibili soluzioni.

Magic Fold or whatever it is called. maybe it looks like this pic.twitter.com/P8foR54aol — Teme (特米)😷 (@RODENT950) August 21, 2021

Allo stesso tempo, è spuntata un'altra indiscrezione proveniente da un brevetto depositato da Honor. Nel documento ci si riferisce a quelli che sembrerebbero essere due pieghevoli, denominati Honor Magic Fold e Magic Flip. Stando a ciò, sembrerebbe che Honor potrebbe avere in serbo due modelli di pieghevole, forse caratterizzati da forme diverse: se Magic X (Fold) potrebbe piegarsi in formato smartphone/tablet, Magic Flip potrebbe farlo sotto forma di flip-phone, sulla falsa riga di Samsung.

Secondo quanto vociferato, il pieghevole Magic X dovrebbe contenere schermi di manifattura BOE. Quello principale avrebbe una diagonale da 8″, mentre quello esterno da 6,5″: molto simile a Mate X2, pertanto sul fuori dovrebbe esserci uno schermo standard e non ridotto.

Patent from July regarding hinge mechanic that make less pressure on cables which improves the durability of the device.#HonorMagicX pic.twitter.com/HF4QRa6knT — Teme (特米)😷 (@RODENT950) October 15, 2021

E proprio per il display Honor ha brevettato quella che potrebbe essere la struttura della cerniera che comporrà la piegatura dello smartphone. Come ci illustra Teme su Twitter, è stato studiata una meccanica che permette di fare meno pressione sui cavi, migliorandone di conseguenza la durata dell'intera struttura. Questo brevetto non è lontano da quello sviluppato da Huawei per il Mate X2, alimentando le somiglianze.

Hardware

Con l'hardware o meglio, le specifiche tecniche del Magic Fold si è speculato molto nel corso dei mesi, ma ad oggi non si ha ancora la certezza di cosa muoverà questo smartphone. Se prima si guardava al Dimensity 1200 o allo Snapdragon 888, gli ultimi leak virano sempre più verso la soluzione dello Snapdragon 8 Gen 1, che lo porterebbe ad essere più aggiornato anche dell'ultimo foldable OPPO Find N. Chiaramente è tutto da confermare, ma non sarebbe affatto male se fosse così.

Honor Magic Fold – Prezzo e data di uscita

La data di uscita di questo foldable è spesso stata incerta, con tante voci che ci hanno portato dapprima al Q4 2021 (quindi entro dicembre) e poi al Q1 2022, che allo stato attuale delle cose è sicuramente più accreditato. Ma gli ultimi leak ci hanno dato ancora più motivazioni di credere che Magic Fold arrivi proprio nel mese di gennaio 2022, sebbene sia ancora da comprendere se all'inizio o alla fine, visto che qualcuno lo vuole presentato entro il Capodanno Cinese.

Ad avvicinare lo smartphone alle precedenti indiscrezioni ci pensa la certificazione EUIPO, quindi inerente all'Unione Europea, che quindi registra nel database del nostro continente proprio Honor Magic Fold, probabilmente fugando ogni dubbio su questo nome. Inoltre, questo certifica che dopo l'approdo in Cina, il brand voglia entrare in competizione con Samsung portandolo anche in Europa.

Honor Magic Fold is soon coming to the European markets. Have spotted the moniker on EUIPO today.

Feel free to retweet.#Honor #HonorMagicFold pic.twitter.com/awIrIq1saz — Mukul Sharma (@stufflistings) November 6, 2021

Il prezzo di Honor Magic Fold è ancora avvolto dal mistero e non ci sono indiscrezioni al riguardo. Xiaomi Mi MIX Fold ha dato un bello scossone al settore dei pieghevoli, con un modello proposto a circa 1290€ al cambio (9999 yuan), ma Honor pare non voler scendere a compromessi, secondo un leak, visto che il target sarà abbastanza elevato.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il