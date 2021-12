OPPO Find N è sold out e c’è già chi specula sul pieghevole

Sono passati solo una manciata di giorni dal debutto di OPPO Find N eppure sono già partite le prime polemiche, anche se non riguardano direttamente il primo smartphone pieghevole della casa cinese. Il flagship ha lasciato tutti di stucco sia per il suo stile che per il prezzo contenuto, eppure c'è già chi prova ad approfittarsene.

OPPO Find N è già esaurito: sold out in Cina e si comincia a speculare fin da subito

Come anticipato anche in apertura, OPPO Find N ha debuttato ad un prezzo ragionevole, che ha messo tutti d'accordo: il flagship è stato lanciato in patria a circa 1200$ al cambio (per la versione base). Si tratta di una cifra di tutto rispetto, che l'ha reso fin da subito il foldable più economico sulla piazza. Complici uno stile accattivante ed un prezzo super, il dispositivo è andato sold out già dalle prevendite partite poco dopo il debutto. Le vendite vere e proprie cominceranno il 23 dicembre, ma il top di gamma è già esaurito. Un successo per la casa cinese, eppure c'è già chi prova a speculare sul pieghevole.

Le versioni da 8/256 GB e 12/512 GB vengono proposta in Cina a circa 1200$ e 1400$ (ossia 7.699 yuan e 8.999 yuan). Ma mettere le mani a questi prezzi è diventato un'utopia. Il dispositivo è comparso su varie piattaforme di vendita cinesi, con prezzi più che maggiorati: si parla di 9.299 yuan (1459$) per il modello base, fino ad un massimo di 12.000 yuan (1882$) per quello superiore. Insomma, si tratta di rincari decisamente pesanti, anche se in passato abbiamo visto di peggio.

Comunque è possibile che OPPO si decida a lanciare un nuovo stock di Find N, mettendo fine alle speculazioni. Che cosa ne pensate del primo pieghevole del brand? Lo vorreste anche in Europa (magari ad un prezzo contenuto)?

Se volete saperne di più su OPPO Find N, date un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato al flagship.

