OPPO pensa al flagship del futuro: Find X4 Pro, sei tu?

Anche se nel corso delle scorse settimane abbiamo avuto sia indiscrezioni che conferme in merito alla prossima serie top del brand, al momento mancano ancora dettagli sul design. Tuttavia un brevetto di recente approvazione ci mostra un top di gamma di tutto rispetto, con caratteristiche “futuristiche” ma plausibili per il 2022: che si tratti del prossimo OPPO Find X4 Pro?

Un brevetto OPPO mostra un top di gamma completo e “futuristico”: che si tratti di Find X4 Pro?

Il brevetto in questione è stato depositato il 1° settembre 2020 ed approvato il 14 dicembre 2021, presso il database dell'ente mondiale WIPO. La documentazione comprende anche 18 immagini render, le quali svelano il design di un dispositivo di fascia alta che rappresenta un piccolo concentrato di tecnologia. Osservando la natura del device viene subito da pensare ad OPPO Find X4 Pro, dato che la serie Find rappresenta il top del top della casa cinese (ma anche la gamma più aperta alle sperimentazioni). Non vi è alcuna conferma, quindi dovremo necessariamente attendere per saperne di più. Per quanto riguarda lo smartphone brevettato ci troviamo alle prese con un terminale dotato di un ampio display Quad Curve, con una fotocamera sotto il display.

Le chicche tech non finiscono qui: sul retro trova spazio una Quad Camera squadrata e accanto ad essa un Second Display delle stesse dimensioni. Il pannello permette di visualizzare l'ora e la data, le notifiche e può essere utilizzato per scattare selfie con il sensore principale. Al momento il top di gamma più recente con display posteriore è Xiaomi Mi 11 Ultra, mentre la rivale cinese non ha ancora lanciato una soluzione di questo tipo. Che il prossimo OPPO Find X4 Pro sia l'occasione giusta?

La gamma Find rappresenta la fascia perfetta per sperimentare con un design di questo tipo, ma ovviamente si tratta solo di un'ipotesi. E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un flagship OPPO con questo stile?

Nel frattempo, se siete interessati a scoprire tutti i dettagli trapelati finora sulla famiglia Find X4, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato!

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il