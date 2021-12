OPPO Find X4 e X4 Pro: tutto ciò che c’è da sapere

Si comincia a parlare del futuro della gamma top del brand cinese e in particolare del prossimo OPPO Find X4 e X4 Pro. Sebbene sembri prematuro, in realtà stanno cominciando a fare capolino le prime indiscrezioni e già si accenna ad un comparto fotografico di tutto rispetto, con tanto di un ISP proprietario. Di seguito trovate tutti i dettagli con ipotesi, leak ed indiscrezioni in merito al top di gamma.

Aggiornamento 24/11: un nuovo leak ci svela le presunte specifiche principali di OPPO Find X4 Pro. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

OPPO Find X4/X4 Pro: tutto ciò che sappiamo

Design e display

Parlare del design del futuro OPPO Find X4 è più complicato di quanto sembra. La casa cinese finora ha optato per cambiamenti radicali nello stile: si pensi alle fotocamere Stealth del primo capito, al look più classico del secondo modello, fino ad arrivare alle forme dinamiche del layout della fotocamera di Find X3. Tra top di gamma e in comune solo la passione per la potenza e l'eleganza. Al momento non ci sono indiscrezioni sul design del prossimo modello, ma non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo.

Sulla base dei rumors, il display dovrebbe essere un'unità da 6,7″ Quad HD+ con un pannello AMOLED HDR10+ e tecnologia LTPO, con refresh rate dinamico fino a 120 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz. Ovviamente ci aspettiamo il ritorno o un miglioramento del sistema Full-path Colour Management, il quale permette di acquisire, archiviare e visualizzare foto e video con 1 miliardo di colori.

Hardware

Lato hardware, abbiamo la conferma della presenza del chipset Snapdragon 8 Gen 1, un SoC targato Qualcomm con processo produttivo a 4 nm. Dentro ci sarebbe una CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X2 + 3 x 2,5 GHz + 4 x 1,79 GHz) e una GPU Adreno 730. Ad affiancarlo ci sarebbero memorie fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile. È probabile che anche a bordo di OPPO Find X4 ci sia la tecnologia Virtual RAM.

Con la prossima serie Find X3 è prevista una ricarica rapida al top, per una batteria a doppia cella da 4.500 mAh. Secondo le indiscrezioni, sarà “sopra i 65W”, ma i tempi non sarebbero ancora maturi per la portentosa ricarica a 150W. Al suo posto, OPPO avrebbe optato per la commercializzazione della ricarica a 80W. Immancabile anche la ricarica wireless (AirVOOC da 30W?), ormai fondamentale a bordo di qualsiasi device top che si rispetti.

Fotocamera

Si è parlato per tanto tempo del possibile debutto di OPPO nel campo dei chipset e alla fine le indiscrezioni hanno preso un'altra direzione. La compagnia cinese sarebbe al lavoro su OPPO M1, un chipset d'immagine proprietario (o ISP), similmente a quanto visto con Xiaomi e vivo. Si tratterebbe di un passo avanti molto importante, che consentirebbe all'azienda di gestire a tutto tondo la qualità e l'elaborazione delle immagini, visto anche il forte interesse nel migliorare dal punto di vista fotografico.

Un recente report proveniente da un insider di OPPO rivela che Find X4 sarà il primo con ISP proprietario. Inoltre questo sarebbe solo il primo passo: la casa cinese punterebbe addirittura a bypassare Qualcomm e MediaTek puntando su SoC auto-sviluppati. Inoltre, un render online ci svelerebbe come sarebbe fatto il modulo fotografico. Si parla di una tripla fotocamera da 50+50+13 MP, cioè un sensore primario 1/1,5″ super stabilizzato, un grandangolare sempre da 1/1,5″ (forse lo stesso sensore) e un teleobiettivo 2x. La selfie camera, invece, sarebbe un singolo sensore da 32 MP. Se ne volete sapere di più, abbiamo riportato tutte le possibili novità in questo articolo.

OPPO Find X4 – Indiscrezioni su prezzo e uscita

Cosa sappiamo in merito alla data di uscita di OPPO Find X4 e X4 Pro? Dopo le prime indiscrezioni arrivate da fonti cinesi, apprendiamo da una nota ufficiale che i nuovi flagship del brand saranno presentati anch'essi nel Q1 2022, in linea con quanto accaduto con X3 Pro. C'è la possibilità però che possa leggermente anticiparsi, magari a gennaio invece che a marzo, questo perché dovrebbe andare in competizione con Xiaomi 12 e con il cugino top Realme GT 2 Pro e quindi essere tra i primi smartphone con la nuova soluzione Qualcomm.

In merito al prezzo, ricordiamo che l'attuale top è proposto a 1.149,99€ in Italia: probabile che per il successore avremo una cifra simile (o al massimo tendente verso l'alto).

