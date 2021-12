Recensione Yeedi Vac Hybrid: a 209€ è un’OTTIMA SCELTA!

Lo ammetto, forse sono partito un po' prevenuto quando ho ricevuto questo Yeedi Vac Hybrid, soprattutto per via del suo prezzo piuttosto agguerrito rispetto l'enormità di dispositivi concorrenti reperibili online.

Questo non è l'unico modello che l'azienda produce, poichè nella gamma di prodotti si possono trovare alternative anche a circa 500 euro, ma questo Vac Hybrid (che è diverso dal Yeedi 2 Hybrid che ha già provato Dario) costa decisamente meno ma offre, al contempo, una buona esperienza d'uso.

Recensione Yeedi Vac Hybrid

Design e Materiali

Il design di questi robot aspirapolvere, ormai, non punta più all'effetto WOW in quanto sono praticamente tutti identici l'uno all'altro, senza girarci troppo intorno. Lo Yeedi Vac Hybrid è realizzato interamente in policarbonato, le finiture sono di colore bianco opaco che permette al dispositivo di non essere un “attira polvere”, che succede invece con i robot con finiture lucide.

Ciò che colpisce a livello di design è l'assenza dell'ormai classica torretta LIDAR, il che si traduce in un pro per quanto riguarda l'altezza del dispositivo che non supera gli 8.5cm (e quindi riesce ad infilarsi praticamente ovunque) ma anche in un contro perchè, nella mia esperienza personale, ho potuto notare una precisione lievemente inferiore rispetto alla torretta, ma lo approfondiamo tra un po'.

Proprio perchè non troviamo differenze evidenti con altri modelli in commercio, anche su questo Yeedi Vac Hybrid è presente il contenitore per lo sporco da 450ml con relativo filtro sotto il coperchio superiore; accanto a lui c'è spazio per l'interruttore di accensione oltre che il pulsante per il pairing della rete Wi-Fi.

Il contenitore per l'acqua è pari a 240ml, un valore alla pari con gli altri prodotti del settore ma forse un po' sottodimensionato se si pensa all'autonomia che è in grado di offrire questo modello; se lo utilizzate in ambienti più grandi, infatti, avrete una buona autonomia per una pulizia senza interruzioni ma purtroppo non ci sarà acqua a sufficienza per completare il lavaggio. Pazienza.

Buone le ruote in policarbonato anche loro; onestamente, a dirla tutta, avrei preferito uno strato in gomma nella parte superficiale delle ruote per avere un grip migliore sui pavimenti un po' più lisci.

Nella parte superiore, poi, troviamo la classica ruota girevole per poter permettere al robot di spostarsi con facilità; accanto a lei ci sono i due attacchi magnetici per la base di ricarica, il cui aggancio con il robot è piuttosto preciso e non crea praticamente mai problemi nella fase di rientro dell'aspirapolvere.

Questo modello, inoltre, è compatibile con la stazione di auto-svuotamento di Yeedi; è un optional venduto separatamente e, probabilmente, è più costoso dell'aspirapolvere in sè.

Applicazione e Funzioni Avanzate

Sarò onesto, l'app di questo yeedi non è forse la più completa e migliore in assoluto, ma fa quel che deve senza troppi fronzoli. L'app si chiama proprio “Yeedi”, la si può trovare sia sull'App Store che sul Play Store, è tradotta in lingua Italiana (non alla perfezione, ma più che comprensibile) e vi permette di tenere sotto controllo praticamente tutto.

Il primo avvio è piuttosto semplice, anche se lievemente diverso dalla gran parte dei robot in circolazione; qui bisognerà comunicare un QR Code al robot e farglielo “memorizzare” tramite la fotocamera superiore; il procedimento è velocissimo e in meno di 5 minuti il robot è pronto per le pulizie.

Piccoli appunti pignoli: prima di avere una mappa realistica della zona che state pulendo sarà necessario far passare il robot per 3-4 volte (ed è una limitazione dell'app di Yeedi, perchè succede la stessa cosa anche con i modelli più costosi dell'azienda), dopo di che potrete creare barriere virtuali, escludere sone e via discorrendo.

Si possono programmare, inoltre, i lavaggi giornalieri o con cadenza personalizzata; ovviamente non mancano le possibilità di regolazione della potenza di aspirazione, del getto d'acqua e molto altro.

L'app come succede praticamente con tutti i dispositivi più recenti è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per poter avviare con la voce delle sessioni di pulizia.

Potenza di Aspirazione e Qualità del Lavaggio

Lo Yeedi Vac Hybrid possiede un motore con una capacità di aspirazione massima fino a 2500Pa, un valore che lo colloca nella media degli altri prodotti in commercio, ma senza dubbio non tra i più potenti (che molto spesso raggiungono i 4000Pa di potenza massima).

Il robot è piuttosto silenzioso anche a potenza massima; è dotato, poi, di una sola spazzola rotante laterale e non due come su modelli un po' più costosi. La qualità del processo di aspirazione è buona; l'ho trovato un po' più lento rispetto ad altri prodotti che ho testato personalmente, ma l'idea che mi sono fatto è che lo Yeedi Vac Hybrid passa sullo stesso punto più di una volta per ottenere un risultato migliore, questo forse per compensare la potenza inferiore rispetto prodotti simili.

Come anticipato prima, poi, il robot è capace anche di lavare il vostro pavimento grazie all'accessorio fornito in confezione; il serbatoio dell'acqua è da 240ml ed è forse lievemente sottodimensionato rispetto alla grande batteria di cui è dotato. Il lavaggio, tuttavia, è di buona qualità: come al solito i risultati buoni si ottengono qualora il dispositivo debba fare solo una “lucidatura” e non uno “sgrassaggi” vero e proprio, dove il “metodo manuale” per il momento resta sempre il più affidabile.

Yeedi Vac Hybrid, inoltre, è dotato di sensori per il rilevamento dei tappeti e il sensore anti caduta. Non l'ho trovato molto accurato nel rilevamento degli ostacoli: ok, è pur vero che metto alla prova questi robot in spazi davvero angusti e pieni di ostacoli, ma senza la torretta LIDAR secondo me si fa più fatica a mappare in modo realistico gli ambienti. De gustibus, ovviamente, anche perchè chi acquista un robot senza torretta lo fa anche per una questione di altezza che spesso, quando presente LIDAR, impedisce il passaggio in alcune zone.

Autonomia della Batteria

Lo Yeedi Vac Hybrid rispetto lo Yeedi 2 che ha provato Dario, possiede una batteria inferiore in termini di autonomia; mentre il modello precedente aveva un'autonomia di circa 200 minuti, questo Yeedi Vac Hybrid garantisce una durata della batteria di circa 110 minuti, che rimane più che sufficiente per la pulizia di ambienti di circa 80-100 metri quadrati.

Prezzo e Considerazioni

Yeedi Vac Hybrid ha un prezzo di listino di 299€ ma se siete veloci e interessati all'acquisto potete acquistarlo su Amazon ad un prezzo scontato di 209€ (valido fino al 19 Dicembre), decisamente più interessante per le potenzialità che offre questo robot aspirapolvere.

