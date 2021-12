OnePlus infrange un grosso traguardo nelle vendite

Il 16 dicembre 2013 è una data molto importante per OnePlus, che in quel giorno veniva fondata dal duo Pete Lau e Carl Pei. Quest'ultimo ha deciso di prendere un'altra strada e c'è chi afferma che l'abbia fatto perché OnePlus non è più “quella di una volta”. L'argomento è indubbiamente complesso, è ma è palese che, per quanto sia nata con i tech entusiast come target principale, una multinazionale come OnePlus deve allargare i propri orizzonti per poter espandersi. Da qui la necessità di fondersi con OPPO, mettendo nero su bianco il segreto di Pulcinella che vedeva le due aziende collegate sin dalla nascita. A tal proposito, vi rimando all'editoriale in cui vi parlo di BBK e di come siano nate OnePlus, OPPO e vivo.

Le vendite di OnePlus raggiungono le 10 milioni di unità prima del previsto

Da quando OnePlus ha deciso di allargare le sue mire espansionistiche è nata la serie Nord, cioè il primo vero tentativo dell'azienda di entrare nel mercato più economico. Certo, ci sarebbe anche OnePlus X, ma all'epoca (2015) l'esperimento non venne accolto con grande entusiasmo. Al contrario, sembra proprio che OnePlus Nord stia avendo il successo che lo stesso CEO Pete Lau si prospettava. Sin dal lancio del primo modello nell'agosto 2020, la compagnia ha registrato un incremento delle vendite. Un incremento fisiologico, grazie alla buona nomea maturata negli anni con la creazione di smartphone premium molto apprezzati in rete.

I dati di vendita del 2021 parlano chiaro: su scala mondiale, OnePlus ha registrato un boost del +257% se si confronta la prima metà del 2020 con quella del 2021. Una crescita palpabile anche in Cina, paese che non ha mai premiato particolarmente un brand filo-occidentale come OnePlus, registrando un importante +124%. Le previsioni di vendita parlavano di 10 milioni di smartphone venduti entro fine 2021 e così è stato. Ad affermarlo è proprio Pete Lau sul proprio profilo Weibo, con un post che celebra il raggiungimento del traguardo con qualche giorno di anticipo. Non resta che vedere se verrà mantenuta la promessa di vendere 23 milioni di telefoni entro fine 2023.

A questo punto, l'attesa è tutta per la OnePlus 10 e 10 Pro, anche perché a questo giro dovrebbero essere presentati prima del previsto, essendo saltato ufficialmente un possibile OnePlus 9T. Ma non dimentichiamoci che all'orizzonte ci sono anche smartphone che probabilmente venderanno di più, come OnePlus Nord 2 CE.

