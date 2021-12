C’è un Redmi K50 con Snapdragon che potremmo non vedere mai

Dopo l'annuncio che la serie Redmi K50 avrebbe utilizzato il mediaTek Dimensity 9000, abbiamo nuovi dettagli sui modelli della serie. Infatti, pare che il presunto Redmi K50 base con soluzione Snapdragon (inedita tra l'altro) potrebbe non arrivare mai e pare sia dovuto proprio al voler favorire i semiconduttori del chipmaker taiwanesi.

Redmi K50 con Snapdragon 870+: ecco come sarebbe stato

Come sarebbe stato quindi questo possibile Redmi K50 base con chip Qualcomm? Secondo quanto raccolto di Xiaomiui, lo smartphone con nome in codice Poussin, già noto sul web, con numero modello L10A, si sarebbe avvalso dell'inedito Snapdragon 870+, versione potenziata del SoC forse più utilizzato nel 2021 per la fascia medio-top.

Per il resto, non sarebbe stato molto differente dal Redmi K40, con display Full HD+ a 120 Hz, tre fotocamere di cui una grandangolare ed una Macro, oltre agli speaker JBL e tutto quello che c'era già nel precedente smartphone. Per fare un paragone, le differenze sarebbero state simili a quelle tra Xiaomi Mi 10 e Mi 10S.

A confermare quanto stiamo dicendo ci pensano inoltre le immagini della scheda madre di questo K50, che resta quindi un prototipo in tutti i sensi. Infine, sappiamo che i test si sono fermati a quelli basati ad Android 11, quindi è chiaro che era difficile un futuro per lo stesso. Non è chiarissimo perché Redmi abbia scelto così, forse per una questione di costi o di cambio di passo per avvicinarsi alle soluzioni MediaTek, ma lo capiremo solo con il tempo.

Non ci resta quindi che attendere l'approdo sul mercato di questo presunto K50 con Dimensity 9000, che promette molto bene, ma che ha ancora da superare l'immaginario collettivo che ha sempre visto di buon occhio le soluzioni Snapdragon e che potrebbe ritrovarsi, in chiave Global, un possibile POCO F4 Pro per la prima volta con un chipset MediaTek. In ogni caso, se volete saperne di più, vi lasciamo l'approfondimento dedicato alla serie.

