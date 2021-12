Huawei svela i suoi occhiali smart con HarmonyOS, stavolta senza Gentle Monster

Il prossimo 23 dicembre Huawei terrà un evento in patria durante il quale verranno lanciati tutta una serie di nuovi prodotti. Tra questi avremo il primo flip phone (P50 Pocket), l'indossabile Watch D con misurazione della pressione sanguigna ed un MateBook con tecnologia ad ultrasuoni. Tuttavia le novità non finiscono qui ed ora arriva la conferma dei nuovi Huawei Smart Glasses!

Huawei Smart Glasses: che cosa sappiamo sui nuovi occhiali smart

Anche se attualmente il colosso cinese ha all'attivo ben due generazioni di occhiali intelligenti, si è trattato di una doppia collaborazione con Gentle Monster. Questa volta, invece, sembra che per la prima volta l'azienda abbia sviluppato una soluzione senza alcuna partnership (almeno in base a quanto si evince dal primo video ufficiale). I Huawei Smart Glasses seguiranno la scia dei precedenti modelli: si tratterà quindi di occhiali con speaker incorporati, sprovvisti di funzionalità AR, fotocamere ed altre chicche tech.

Avremo quindi a che fare con un dispositivo pensato esclusivamente per l'audio, ma non mancheranno novità. Come si evince del video promozionale le lenti degli occhiali formano un'unica unità e possono essere agganciate al corpo tramite magneti. In questo modo è possibile sfruttare il dispositivo sia come occhiali da lettura che da sole. Probabilmente arriveranno anche dei moduli aggiuntivi, con lenti sfumate (ad esempio).

Per quanto riguarda la parte software, sarà presente all'appello HarmonyOS (quasi sicuramente per abilitare i comandi vocali e l'integrazione con altri prodotti smart dell'ecosistema Huawei).

Huawei Smart Glasses – Prezzo e data di presentazione

Come anticipato in apertura l'uscita dei nuovi Huawei Smart Glasses è fissata per il 23 dicembre; al momento mancano dettagli sul prezzo di vendita e sulla disponibilità e non è dato di sapere se usciranno o meno dalla Cina.

