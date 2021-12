Huawei P50 Pocket mostrato dal vivo da Harper’s Bazaar: com’è fatto il nuovo flip phone

Dopo una valanga di indiscrezioni e di incertezze (soprattutto sul nome), il colosso cinese ha finalmente alzato il sipario sul suo primo smartphone pieghevole a conchiglia. Il flip phone del brand arriverà a breve in patria come Huawei P50 Pocket: andiamo a scoprire tutte le novità in merito al design, alle specifiche tecniche e all'uscita del flagship foldable!

Aggiornamento 16/12: arrivano le prime immagini ufficiali dedicate a P50 Pocket, insieme a vari dettagli sulle specifiche tecniche. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Huawei P50 Pocket: tutto quello che sappiamo

Design e display





Come il nome lascia intendere, il terminale arriva come parte della famiglia P50, tanto da ereditarne anche il layout della fotocamera. Il dispositivo offre un ampio display pieghevole nella parte frontale, mentre il retro – protagonista di una serie di immagini dal vivo grazie alla rivista di moda Harper's Bazaar – mostrano un dispositivo con doppio oblò per il comparto fotografico. Come si evince il primo modulo circolare ospita una tripla camera (con Flash LED) mentre nel secondo trova spazio un Second Display tondo, perfetto per scattarsi selfie con la fotocamera principale.

Le immagini dal vivo ci mostrano una colorazione Gold dal tocco femminile mentre nei poster ufficiali di Huawei abbiamo intravisto anche una versione con back cover particolare, dotata di una texture a rete ed una cornice in metallo lucido.

Hardware

Al momento i dettagli tecnici di Huawei P50 Pocket sono ancora avvolti nel mistero. Le varie indiscrezioni parlano del ritorno del Kirin 9000, chipset già visto a bordo della gamma P50 e Mate 40. Tuttavia si tratterà comunque della versione 4G e sembra che non verrà implementato l'ultimo standard di connettività. Non ci sono informazioni sulla batteria, ma pare che troveremo una ricarica rapida da 66W. Come sottolineato si tratta solo di rumor, quindi sarà necessario attendere maggiori dettagli.

Passando al comparto fotografico, si parla di un triplo modulo principale da 50 + 13 + 8 MP, con tanto di teleobiettivo dotato zoom ottico 3X.

Huawei P50 Pocket – Prezzo e data di presentazione

La data di presentazione di Huawei P50 Pocket è fissata per il prossimo 23 dicembre 2021: manca quindi pochissimo all'uscita del primo flip phone del colosso cinese. Non abbiamo notizie sul prezzo ma tenendo presente che il Samsung Galaxy Z Flip 3 si aggira intorno ai 900€ (circa 6.690 yuan) dovremmo trovate una cifra simile, anche se – ovviamente – si tratta solo di un'ipotesi.

