POCO F4 Pro sarà il nostro Redmi K50 Pro: data e specifiche

Vi ricordate uno degli ultimi leak in casa Xiaomi, quando vi abbiamo svelato l'esistenza di ben 18 nuovi modelli? Fra questi figurerebbe anche POCO F4 Pro, per quanto non venga menzionato esplicitamente nel leak. Il motivo è presto detto: il prossimo top di gamma targato POCO sarà l'ennesimo rebrand della controparte Redmi. Per l'esattezza, F4 Pro sarebbe la riproposizione in occidente di Redmi K50 Pro, flagship di cui abbiamo discusso in precedenza e di cui sappiamo diversi dettagli. Questa strategia di rebrandizzazione non dovrebbe sorprendere, visto che già POCO F2 Pro era l'alter ego occidentale di Redmi K30 Pro.

Partono i primi rumors su POCO F4 Pro: ecco cosa sappiamo

Lo stesso smartphone dovrebbe essere commercializzato in tre nomi differenti sulla base dell'area geografica. Il modello originario sarebbe Redmi K50 Pro per la Cina, mentre sul mercato Global diventerebbe POCO F4 Pro e infine Xiaomi 12X Pro per l'India. Ma cosa sappiamo di questo dispositivo? I rumors parlano di uno schermo punch-hole AMOLED da 6,67″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e sensore ID laterale. Una grossa novità sarebbe l'utilizzo della certificazione IP68, per la prima volta su uno smartphone targato Redmi.

Le voci confermerebbero l'utilizzo dello Snapdragon 8 Gen 1, piazzandoli di diritto nella fascia dei top di gamma. Oltre a memorie da 8/12/16 GB di RAM, si menziona un impianto di dissipazione per tenere sott'occhio le temperature e il rinnovato modem Snapdragon X65 per il 5G. Si parla anche di una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 67W, di una tripla fotocamera da 64 MP con grandangolare e macro e di speaker stereo simmetrici JBL.

Parlando di tempistiche di presentazione, non abbiamo ancora informazioni precise, ma in nostro aiuto viene lo stesso nome tecnico dello smartphone. Redmi K50 Pro è siglato come 22011211C, POCO F4 Pro come 22011211G e Xiaomi 12X Pro come 22011211I, ma in tutti e tre i casi i primi numeri “2201” suggerirebbero gennaio 2022 come mese utile per la presentazione. È probabile, però, che a gennaio debutti prima Redmi K50 Pro in Cina, mentre per la controparte Xiaomi e POCO potrebbe essere necessario attendere i mesi successivi.

In tutto ciò, a inizio anno dovremmo assistere anche al lancio di Redmi K50, K50 Pro+ e K50 Gaming, con quest'ultimo che dovrebbe diventare POCO F4 GT. Per non parlare della serie X4, con POCO che dovrebbe proporre in ben 4 modelli differenti. Tutte presentazioni che potrebbero essere accompagnate anche dal lancio del primo notebook POCO.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da