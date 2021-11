Recensione Tonor TC30: il microfono DEFINITIVO a meno di 30€!

In un periodo storico come questo dove le abitudini di molti di noi sono cambiate e anche i modi di lavorare, con lo smartworking, sono totalmente rinnovati, ci sono alcuni accessori che hanno avuto vendite importanti sul mercato, mai come in questo periodo.

E se le webcam per mesi sono state difficilissime da acquistare a prezzi onesti (e umani!), anche i microfoni da tavolo si sono dimostrati dei fidi compagni di lavoro. Oggi vi parlo del Tonor TC30, un prodotto economico ma che tenta in tutti i modi di conquistare un posto sulla vostra scrivania.

Recensione Tonor TC30

Contenuto della Confezione

Il contenuto della confezione del Tonor TC30 contiene l'indispensabile:

Tonor TC30

Supporto da scrivania

Cavo USB-C

Filtro Anti-Pop

Design, materiali e specifiche

Il Tonor TC30 è decisamente compatto, e non sarà fastidioso ed ingombrante sulla scrivania; soli 19cm di altezza e 15cm di larghezza, se utilizzato con il suo stand originale. In alternativa potrete agganciarlo ai classici bracci acquistabili su Amazon a poche decine di euro.

E' costruito interamente in alluminio, non è affatto plasticoso ed anzi se preso in mano non vi da assolutamente l'idea di essere un prodotto Low-Cost. Un microfono come questo, sia chiaro, non potrà mai fare miracoli o essere paragonato ad un top di gamma, ma sono convinto del fatto che possa essere adatto ad un buon 80% di utilizzatori (dove il restante 20% eè rappresentato da streamer professionisti, studi di registrazione e pochi altri campi).

Tuttavia, sempre a livello costruttivo, il treppiedi è piuttosto stabile: possiede dei piedini in gomma che conferiscono una buona stabilità e consentono al microfono di non vibrare o muoversi sulle superfici. Non mi sono piaciuti particolarmente gli snodi di fissaggio in plastica e il supporto di aggancio del microfono, ma si può decisamente chiudere un occhio.

Il treppiede usa un attacco a vite con filettatura 5/8″: non è una misura chissà quanto particolare, ma non è negli standard che solitamente si trovano nei treppiedi più economici, quindi qualora desideriate acquistare una staffa da scrivania, controllate di aver acquistato quella corretta.

In confezione è presente anche un Filtro Anti-Pop che nella maggior parte dei casi è un accessorio da acquistare separatamente; non consente grosse regolazioni, ma va detto che si muove di pari passo con il microfono, quindi non vi sbaglierete di certo.

Sulla parte posteriore dello stelo del microfono è presente l'ingresso USB-C tramite il quale collegherete il Tonor TC30 direttamente al computer, con il cavo presente in confezione. Il bello di questo prodotto è l'essere totalmente Plug&Play, sia su Windows che su Mac.

Qualità Audio

Il Tonor TC30, precisiamolo, è un microfono a condensatore: sul mercato esistono diverse tipologie di microfoni, ma quelle più diffuse per questa tipologia di utilizzo sono proprio queste a condensatore, che consentono di avere una buona risposta in frequenza e riescono a dare un certo “taglio” alla voce.

L'aspetto negativo dei microfoni a condensatore, se proprio vogliamo, è l'estrema sensibilità di cui sono dotati, motivo per cui è sconsigliabile utilizzarlo senza supporto oppure direttamente in mano.

Ho registrato un piccolo campione audio con il Tonor TC30 che vi lascio qui in alto su SoundCloud; l'audio è stato registrato con Audacity con un Macbook Pro, ad una distanza di circa 15 centrimetri dal microfono, e senza post-produzione di alcun tipo (che forse sarebbe stata, in parte, necessaria).

Ho notato che la distanza ideale è di 30-40 cm dal microfono, cosi da evitare fastidiosi “picchi” naturali dovuti al nostro tono di voce non sempre costante. In ogni caso la qualità mi ha soddisfatto decisamente, soprattutto se confrontata con altri prodotti nella stessa fascia di prezzo, ma soprattutto con i microfoni integrati delle webcam o dei notebook, quali questo modello punta a sostituire.

Prezzo e Considerazioni

L'aspetto più attraente di questo Tonor TC30, oltre le funzionalità appena descritte, è il prezzo di soli 29,99€ su Amazon con spedizione Prime, un prezzo nettamente inferiore rispetto le aspettative che avevo quando l'ho ricevuto in prova. In più sfruttando il codice sconto riservato a GizChina (da inserire in fase di pagamento, QIOOPRXJ ) potrete risparmiare il 10% e pagare il TC30 di Tonor soli 26,99€!

Galleria Fotografica 1 di 8

Io sono rimasto piacevolmente soddisfatto, e penso proprio che, salvo nuovi arrivi o nuovi modelli, lascerò a questo Tonor TC30 un posto sulla mia scrivania, per videochiamate Skype e qualche voice-over nelle prossime recensioni. Promosso!

