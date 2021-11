ZTE Voyager 20 Pro 5G sarà la nuova proposta mid range del brand

A fine marzo 2021 ZTE aveva lanciato la sua nuova serie S30, pensata per i giorni, per poi lanciare i flagship Axon 30. Queste due serie però non sono le uniche che il brand presenterà nel 2021, visto che molto a breve sarà presentato il nuovo ZTE Voyager 20 Pro 5G, che inaugurerà una nuova gamma di dispositivi.

ZTE Voyager 20 Pro 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Il design scelto per questo nuovo Voyager 20 Pro non si discosta troppo dalla serie S30 ma ha comunque un'anima tutta sua, con un bumper fotocamera molto più tondeggiante e dai sensori più grandi. I colori scelti sono due: Green Ink (verde molto scuro) e Early Dawn (finitura cangiante a similare l'Alba). Dando uno sguardo al display, il brand ha per ora comunicato che è dotato di un pannello AMOLED, senza specificare né la risoluzione, né la diagonale, né il refresh rate.

Passando all'hardware, le uniche specifiche tecniche che conosciamo per certo sono una batteria da 5.100 mAh ed una ricarica abbastanza rapida da 66W. Non sappiamo quale sarà il chipset utilizzato, ma considerando che è uno smartphone 5G, ci aspettiamo quanto meno un MediaTek Dimensity. Guardando poi alla fotocamera, abbiamo un trittico di sensori posteriori, uno sicuro da 64 MP (come riportato sulla scocca) mentre non si conoscono ancora gli altri due. Per la selfie camera sappiamo solo che è rinchiuso in un punch-hole.

ZTE Voyager 20 Pro 5G – Prezzo e data di uscita

In merito al nuovo smartphone della serie Voyager, ZTE ha comunicato ufficialmente che sarà presentato domani, 25 novembre 2021, dove conosceremo il resto delle specifiche tecniche ed il prezzo, che ovviamente non è stato ancora svelato.

