POCO X4 sarà una famiglia completa con ben 4 modelli

Nelle scorse ore abbiamo visto le prime certificazioni in merito alla famiglia POCO X4, ma le ultime notizie ci riportano ulteriori novità. Infatti, pare che la nuova serie sarà estesa a ben 4 modelli, confermando quanto accaduto già con la serie X3.

POCO X4, NFC, Pro e GT: ecco quando arrivano i nuovi modelli

Quali sono i 4 modelli della serie POCO X4? Sebbene potesse sembrare prevedibile, questa nuova gamma troverà sul mercato una precisa successione di quella che è stata la serie X3 che ha avuto una versione standard, NFC, Pro e GT. Ma quando arrivano questi smartphone del brand affiliato a Xiaomi?

Secondo 91Mobiles e Mukul Sharma, POCO X4 e X4 NFC arriveranno nel Q1 2022, ma non ci sono indicazioni sul fatto che possano arrivare insieme o in momenti separati, ma conosciamo già qualcosa in merito alle specifiche del modello NFC.

[Exclusive] POCO X4, POCO X4 NFC, POCO X4 Pro, and POCO X4 GT launch timelines revealed.https://t.co/zR3u0SsCLk — Mukul Sharma (@stufflistings) November 25, 2021

Passando oltre, POCO X4 GT è stato programmato per il lancio Global ma non sappiamo bene se arriverà in estate come il modello precedente o se lo vedremo prima e soprattutto se lo vedremo finalmente anche in Europa. Infine, POCO X4 Pro è anch'esso nei piani e potremmo vederlo nel Q2 2022, seguendo quello che è stato il processo del predecessore. Magari, questa volta, potrebbe anche essere 5G rispetto a X3 Pro.

Chiaramente, queste informazioni sono da considerarsi preliminari e mancano ancora le specifiche per capire che tipo di upgrade avremo in merito a questa serie, che però promette sicuramente molto bene.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da