Il notebook di POCO potrebbe essere un potente rebrand

Gli smartphone di POCO sono sicuramente tra le proposte migliori per rapporto qualità/prezzo, con uno degli ultimi arrivati, cioè POCO M4 Pro 5G, a fare man bassa nella fascia media. Sembra però arrivato il momento per POCO di guardare anche ad altri prodotti, specialmente nella categoria notebook, dove potrebbe lanciare un modello assai interessante ispirato da un rebrand Redmi.

POCO: il notebook sarà un modello da gaming? Lo suggerisce una certificazione

Quali sono le indiscrezioni che ci parlano del primo notebook di POCO? Da 91Mobiles e Mukul Sharma apprendiamo che nel mercato Global, precisamente in India, è stata certificata una batteria da notebook che corrisponde a quelli che sono i laptop da gaming Redmi G, solo che il marchio a cui è affibbiata è proprio POCO.

POCO laptops finally launching? Redmi G series battery certified in India with POCO branding.https://t.co/owP2zDjAd8 — Mukul Sharma (@stufflistings) November 26, 2021

Cosa vuol dire questo? Sebbene non significhi ancora molto di concreto, è molto probabile che la serie Redmi G Gaming Laptop possa arrivare sul mercato Global sotto forma di notebook a marchio POCO, in un ennesimo rebrand che sancisce la connessione tra le due aziende affiliate a Xiaomi. Questo sarebbe un vero e proprio colpo da novanta per il brand, che quindi avrebbe un'alternativa niente male come modello di debutto.

Purtroppo non abbiamo altri elementi che ci diano conferme in merito a questo notebook. Certo è che ora l'attenzione intorno ai prodotti POCO inizia a farsi più alta, considerando un potenziale approdo anche in Europa.

