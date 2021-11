Apple torna #1 in Cina: storico sorpasso di vivo e OPPO

Era dicembre 2015 quando Apple, forte dei suoi iPhone 6s e 6s Plus, raggiungeva la vetta del mercato degli smartphone in Cina. Da allora, però, l'azienda di Cupertino non è più riuscita a bissare tale risultato, a causa della crescente competizione. In particolare Huawei, che per anni ha conquistato la madre patria con un forte distacco rispetto alle aziende rivali. Dal 2017 al 2020, la prima posizione come produttore in Cina è rimasta nelle mani di Huawei, con Apple che non è più riuscita a risalire sul podio. Al suo posto c'è stata la coppia vivo e OPPO, che hanno poi conquistato le fette di mercato perse da Huawei nel post-ban USA. Nel corso del 2021 è stata vivo a ottenere lo scettro di azienda #1, ma a quanto pare non sono le uniche due aziende ad aver capitalizzato sulla dipartita di Huawei.

Il primo posto come produttore in Cina torna nelle mani di Apple dopo anni

Come dimostrano i dati pubblicati da Counterpoint Research, a cavallo fra Q3 e Q4 2021 è avvenuta una forte impennata da parte di Apple. Per la prima volta dopo quasi 6 anni precisi, l'unica compagnia statunitense di rilievo in Cina è tornata in prima posizione, superando le calanti vivo e OPPO. Tutto merito della serie iPhone 13: nonostante siano smartphone di transizione, sono stati particolarmente apprezzati in tutto il mondo. Basta vedere i dati di vendita globali, dove Xiaomi è stata superata proprio da Apple proprio in occasione del lancio dei nuovi melafonini.

Sulla spinta della serie iPhone 13, le vendite di Apple sono cresciute del +43% su base mensile: un picco notevole, specialmente se si considera che, più in generale, il mercato degli smartphone in Cina è cresciuto solo del +2%. Come precisa l'analista Tarun Pathak, se iPhone 13 ha venduto così tanto in Cina è proprio “grazie” a Huawei. Nel mentre vivo e OPPO sono cresciute in particolare nella fascia medio/bassa, Huawei ha mantenuto la sua presenza in quella più tipicamente premium. Ma evidentemente gli ex clienti Huawei si stanno spostando sul catalogo Apple, quando si parla di smartphone di fascia alta. Anche perché in Cina la serie iPhone 13 è stata proposta a un prezzo più economico rispetto a quella 12.

