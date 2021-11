Xiaomi, svelati ben 18 nuovi modelli di smartphone

Preparatevi, perché Xiaomi sta preparando una nuova sfornata di smartphone, addirittura 18 nuovi modelli. La notizia è trapelata in rete e contiene una lista contenente tutti questi smartphone, con relativo nome in codice e, per alcuni, persino le specifiche chiave. Nella maggior parte di questi, parliamo di smartphone che puntano alla fascia medio/alta del mercato, ma nella lista compare anche qualche smartphone più economico.

Xiaomi si prepara a lanciare tanti nuovi smartphone: ecco la lista dei modelli trapelati

Partiamo da quelli principali, cioè L3 “cupid” e L2 “zeus“, nomi in codice per Xiaomi 12 e 12 Pro, in entrambi i casi mossi dallo Snapdragon 8 Gen 1 (precedentemente conosciuto come 898). All'elenco mancano i due modelli più pregiati: sto parlando di L1 “thor” e L1A “loki“, ovvero quelli che dovrebbero essere Xiaomi 12 Ultra e 12 Ultra Enhanced di cui vi abbiamo parlato in questo articolo. Nell'elenco c'è anche L3A “psyche“, di cui non si conosce ancora il nome ma che dovrebbe comunque far parte della serie Xiaomi 12, mosso dall'altrettanto inedito Snapdragon 870+. Rimanendo nella prossima serie 12, da segnalare ci sono anche L9B “taoyao” e L9 “zijin“, rispettivamente Xiaomi 12 Lite e Lite Zoom, in entrambi i casi con Snapdragon 778.

Passando al sub-brand principale di casa Xiaomi, la serie 12 sarà accompagnata dal corrispettivo Redmi. Con nomi in codice L10A “poussin” e L11 “ingres” ci saranno Redmi K50 e K50 Pro, la cui principale differenza sarebbe l'utilizzo su uno dello Snap 870+ e sull'altro dell'898. Ma nella serie K50 ci sarebbero anche i due L10 “matisse” e L11R “munch“, uno con MediaTek Dimensity 9000 (prima conosciuto come Dimensity 2000) e uno con Snapdragon 870+.

Flagship a parte, il leak menziona anche K19K “lilac”, che sarà Redmi Note 11 JE per il Giappone, ma soprattutto “miel” e “fleur”, cioè la nostra versione di Redmi Note 11 Global. Da citare anche gli sconosciuti “spes“, “spesn“, “veux” e “peux“, modelli di cui non si sa molto se non che avranno SoC Qualcomm, così come “viva” e “vida” con SoC MediaTek.

