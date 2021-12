OnePlus Nord 2 CE compare sul web: prime specifiche svelate

In attesa di conoscere il destino Global di OnePlus 9RT, dal web iniziamo ad apprendere novità in merito al modello Nord 2 CE. Questo nuovo e possibile mid-range riprende la filosofia del primo modello, con specifiche tecniche affidabili ed un probabile prezzo inquadrato per quel che offre.

OnePlus Nord 2 CE: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche tecniche

OnePlus Nord CE

Il nuovo modello della serie Nord si è iniziato a delineare attraverso leak e indiscrezioni che sono state riportate da 91Mobiles, oltre che da una certificazione del modello IV2201 con nome in codice Ivan, dove possiamo apprendere che, come il predecessore, ci ritroveremo un design costituito da una scocca con frame il policarbonato e retro in vetro. Se guardiamo invece al display, dovrebbe essere confermata la diagonale da 6.4″, un pannello con tecnologia AMOLED e refresh rate a 90 Hz, proprio come il precedente.

Anche l'hardware sembrerebbe decisamente in linea con la filosofia della gamma Nord di quest'anno. Infatti, anche nel OnePlus Nord 2 CE si abbandona Qualcomm per scegliere la strada di MediaTek, adottando il Dimensity 900 per questo dispositivo.

Per lo storage sembrerebbero esserci tagli di memoria fino a 12 GB RAM e fino a 256 GB di storage. Passando alla batteria, oltre ad un modulo da 4.500 mAh, troviamo un bell'upgrade nella ricarica, che passa da 30 a 65W. Inoltre, questo modello dovrebbe adottare uno speaker stereo (assente prima) ed un jack da 3.5 mm. Il software dovrebbe essere direttamente Android 12 customizzato dalla OxygenOS 12.

E che dire della fotocamera? Sembrerebbe ci sia un comparto triplo anche qui, con un sensore principale da 64 MP, accompagnato da altri due da 8 e 2 MP con grandangolare e macro. La selfie camera dovrebbe rimanere da 16 MP.

OnePlus Nord 2 CE – Possibile prezzo e uscita

Sebbene si abbiano già dettagli tutto sommato concreti, pare sia ancora presto per sbilanciarsi in merito a quando possa arrivare il Nord 2 CE. In ogni caso, le previsioni degli insider indicano una data intorno a fine gennaio/inizio febbraio 2022, quindi non troppo lontano ma nemmeno così a stretto giro. Per il prezzo invece, ci si aspetta un range di prezzo che va sempre tra i 299 e i 349€, come il primo modello.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il