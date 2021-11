Realme GT Neo 2 ufficiale in Italia: il mid-range con caratteristiche da flagship!

Arriva Realme GT Neo 2, il medio di gamma del brand che si crede un flagship grazie ad una serie di caratteristiche di tutto rispetto. Il nuovo arrivato debutta finalmente in Italia ed è presente anche l'iconica colorazione verde tanto apprezzata al lancio nel mercato asiatico.

Realme GT Neo 2 ufficiale in Italia: caratteristiche e novità

Il nuovo Realme GT Neo 2 arriva con uno stile definito Digital Urban Design, progettato con tecnologia AG e realizzato con un processo a sette nano multistrati per ottenere la finitura a doppia struttura e una superficie super liscia. Il dispositivo arriva con un peso di soli 189 grammi e tre colorazioni (Neo Green, Neo Blue e Neo Black). A muovere il tutto troviamo il processore Snapdragon 870 5G, soluzione votata alla potenza e con il supporto al nuovo standard di connettività. Inoltre è presente la GT Mode 2.0 per ottimizzare l'esperienza di gioco e migliorare le prestazioni della CPU e la frequenza di campionamento del tocco.

Frontalmente Realme GT Neo 2 adotta un display AMOLED E4 a 120 Hz con supporto HDR10+, 600 Hz di campionamento del tocco e luminosità fino a 1300 nit. Completano il quadro una batteria da 5.000 mAh con super ricarica da 65W, un sistema di raffreddamento con camera di vapore ed una fotocamera da 64 MP (la selfie camera è un sensore da 16 MP).

Il nuovo Realme GT Neo 2 viene proposto al prezzo di 449€ e 549€, rispettivamente per le versioni da 8/128 GB e da 12/256 GB. La commercializzazione avverrà nel periodo del Black Friday e per l'occasione il dispositivo sarà in sconto a 369€ e 449€. Il dispositivo sarà in vendita tramite il sito ufficiale, Amazon e le principali catene di elettronica di consumo.

Volete sapere tutto su Realme GT Neo 2? Allora qui trovate il nostro approfondimento dedicato!

