Realme GT Neo 2 Global: tutto quello che c’è da sapere

Quando si parla di smartphone di brand cinesi, negli ultimi mesi sembra che il tempo scorra al doppio della velocità. Questo perché le varie aziende stanno ultimamente già progettando i nuovi modelli per la prossima tornata, come successo a Redmi e come è successo anche a Realme. La compagnia asiatica ha infatti già lanciato il nuovo Realme GT Neo 2: qui vi spieghiamo tutto ciò che c'è da sapere su specifiche, prezzo e disponibilità della nuova aggiunta alla serie.

Aggiornamento 04/11: Il CEO Global di Realme ha confermato l'arrivo del GT Neo 2 nel nostro paese. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Realme GT Neo 2 è ufficiale: tutto sul nuovo top-mid range con sguardo al gaming

Design e display

Rispetto ai precedenti modelli della serie GT, il nuovo Realme GT Neo 2 sfoggia un design più in linea con gli ultimi top di gamma OPPO e OnePlus. In particolare per il modulo della fotocamera, sempre di forma rettangolare ma con una disposizione dei sensori che ricorda la serie OnePlus 9 e quella Find X3.

L'azienda asiatica ha poi dato sfoggio alla fantasia per scegliere le colorazioni del GT Neo 2. Partendo della versione Black Mint, caratterizzata da una back cover con doppia colorazione: il retro è in un verde non troppo saturo, con una striscia nera verticale. Oltre a questa, è stata scelta anche una livrea più “standard” con un azzurro cangiante tendente al giallo. Infine, è presente anche una versione Pure Black con vetro AG.

Dalle precedenti indicazioni, ci sarebbe anche una versione AMG (ispirata alle Mercedes-AMG GT R, appunto) totalmente in verde, ma non è stata presentata. Non è escluso che possa arrivare a questo punto sul mercato Global.







Per il display, abbiamo un pannello flat da 6.62″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con soluzione punch-hole sul lato sinistro e protezione Gorilla Glass 5. Si tratta di una soluzione Samsung E4, con contrasto 5.000.000:1, consumi ridotti del 15% e 1.300 nits di picco. Inoltre, la luminosità può vantare supporto DC Dimming fino a 10.240 livelli, con una regolazione più fine e l'assenza di flicker a basse luci.

Ma questa non sarà l'unica novità. Infatti, abbiamo un pannello ancora più fluido e performante rispetto alla prima generazione. Oltre ad un refresh rate a 120 Hz (variabile fra 30, 60, 90 e 120 Hz), il produttore si è spinto oltre con un campionamento del tocco a ben 600 Hz, una miglioria del 67% rispetto al suo predecessore. Quasi un record in ambito smartphone, secondo soltanto al pannello a 720 Hz visto sull'ultimo Red Magic 6S Pro.

Hardware

Realme GT Neo 2 riprende quanto visto su GT Master Explorer, ovvero lo Snapdragon 870 in quanto a chipset. Realizzato con processo produttivo a 7 nm, comprende una CPU octa-core (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) e una GPU Adreno 650.

In ogni caso, oltre a ciò, abbiamo un taglio di memoria da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. All'interno della scocca, poi, troviamo una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica SuperDart a 65W (ci vogliono 36 minuti per raggiungere il 100%).

Per quanto riguarda poi la connettività, il nuovo GT Neo 2 è dotato di ben 11 antenne poste a 360° per tutto lo smartphone, che saranno in grado di garantire una copertura sempre ottima. Particolarità di questo modello: pare manchi la porta mini-jack da 3,5 mm, ma ci saranno gli speaker stereo con supporto Dolby Atmos Gaming.

Dissipazione alle particelle di diamante

Alla super ricarica e le altre feature va aggiunta anche una dissipazione del calore da record. Infatti, grazie ad un sistema a 8 strati, di cui una piccola lastra con particelle di diamante, una camera di vapore e anche uno strato in grafene 3D customizzato dal brand. Il tutto produce una dissipazione per un'area 17.932 mm², che secondo Realme è la prima nel settore.

Software

Lato software, troviamo ancora Android 11 customizzato con la Realme UI 2.0, ma il brand ha annunciato che da ottobre 2021 potrà essere aggiornato alla Realme UI 3.0. Come per i modelli della gamma, anch'esso supporta la modalità potenziata GT 2.0.

Fotocamera

Per la fotocamera, come già anticipato, ci troviamo davanti ad un modulo triplo. E i sensori scelti sono sostanzialmente quasi gli stessi di quelli del GT Neo attuale, con 64 MP per la principale, 8 MP per la grandangolare e una 2 MP macro o monocromatico. Per la selfie camera è presente un sensore da 16 MP.

Realme GT Neo 2T con Dimensity 1200-AI





Oltre al modello Neo 2 standard è presente anche una versione GT Neo 2T: si tratta della versione mossa dal chipset MediaTek Dimensity 1200-AI, lo stesso Soc utilizzato per OnePlus Nord 2. Per tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità vi rimandiamo all'articolo dedicato (lo trovate qui).

Realme GT Neo 2 Global ufficiale: arriverà anche in Europa?

Dopo il lancio in patria Realme GT Neo 2 ha debuttato anche in versione Global in India, insieme alla nuova Realme UI 3.0. Design e specifiche tecniche restano praticamente invariate rispetto alla controparte ufficializzata in Cina: stesso stile, un pannello AMOLED E4 da 6.62″ Full HD+ a 120 Hz, lo Snapdragon 870, 5000 mAh con ricarica da 65W e memorie LPDDR5/UFS 3.1. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, trovate tutti i dettagli direttamente nella sezione successiva.

Ora resta da vedere se e quando arriverà in Europa: uno dei dirigenti di Realme ha gettato l'amo (e si tratta anche di un amo bello grosso), riportando esplicitamente che il terminare arriverà anche alle nostre latitudini, con una confezione speciale.

We are bringing this box to India and Europe, just suggest us a time. #EverythingInNEO#TechnologyNEOLife pic.twitter.com/UQGf3RDoIf — Francis Wong (@FrancisRealme) September 26, 2021

Il CMO di Realme, infatti, ha spiegato sul social che il bundle Black Mint con smartphone e Buds Air 2 in tinta dovrebbe arrivare sia in India che in Europa. Chiaramente è tutto da vedere, ma un indizio del genere lascia sicuramente ben sperare. Nel frattempo da un nuovo leak scopriamo quelli che dovrebbero essere i possibili prezzi di Realme GT Neo 2 Global per l'Europa: si parla di due versioni, da 8/128 GB e 12/256 GB, rispettivamente a 369€ e 459€. Le colorazioni disponibili al debutto dovrebbero essere le stesse rilasciate in Cina (Black, Green e Blue).

Realme GT Neo 2 China & Global – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme GT Neo 2 ha debuttato in Cina (con commercializzazione dal 27 settembre 2021) nelle seguenti configurazioni: il modello da 6/128 GB viene proposto a 329€ al cambio (2.499 yuan) mentre la versione da 8/128 GB è disponibile a 355€ (2.699 yuan). Infine la variante maggiore da 12/256 GB è in vendita a 2.999 yuan, circa 395€ al cambio attuale.

Per quanto riguarda invece Realme GT Neo 2 Global, in questo caso sono presenti solo i tagli da 8/128 GB e da 12/256 GB, rispettivamente a circa 367€ e 413€ al cambio attuale (ossia 31.999 e 35.999 rupie).

GT Neo 2 arriva in Italia: arriva la conferma!

Here's a special message for all our fans in Europe!



A NEW adventure awaits as we kick-off our journey in bringing #realmeGTNEO2 to:@realmeEspana @realmePolska @realmeItalia @realme_France pic.twitter.com/7kgc30krqz — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) November 4, 2021

Dopo essere uscito dalla Cina ed esser approdato già in alcuni mercati asiatici, Realme GT Neo 2 è pronto ad approdare anche in Europa. E questa notizia ci interessa particolarmente, perché il CEO Global dell'azienda, Madhav Sheth, ha confermato su Twitter che lo smartphone approderà, tra gli altri paesi, anche in Italia.

🚨 ULTIME NOTIZIE 🚨 Mentre il mondo rimane in attesa di scoprire il nuovo realme GT NEO 2, il #realmeLab è già pronto per svelare qualcosa in più sulla sua natura 🌱 pic.twitter.com/tt0AwyNeXN — realme.it (@realmeItalia) November 3, 2021

Non sappiamo purtroppo quale sarà la data X di questo lancio nel nostro mercato, ma è sicuramente una buona notizia, in quanto lo smartphone sembra promettere (sulla carta) molto bene.

