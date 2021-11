Il Singles Day di Huawei continua: tante offerte e coupon, ma ancora per poco tempo

Anche se il Singles Day è ormai passato, le offerte di Huawei Store per festeggiare l'11.11 continuano ancora: qui trovate tutte le iniziative ancora attive ed i coupon da utilizzare anche se è bene affrettarsi dato che si tratta degli ultimi giorni di promo!

Huawei Store continua i festeggiamenti per il Singles Day: ecco tutti i dettagli!

Mancano solo pochi giorni alla fine dell'evento dedicato al Singles Day 11.11 di Huawei Store, l'e-shop ufficiale del colosso tecnologico cinese. La promozione terminerà il prossimo 17 novembre, quindi mancano ancora alcuni giorni per risparmiare su tantissimi prodotti tech tra notebook, smartphone, cuffie, indossabili e non solo. Come anticipato anche in precedenza abbiamo sia offerte lampo, che promo con codice sconto che bundle: c'è solo l'imbarazzo della scelta!

Di seguito vi segnaliamo alcune delle offerte ancora attive, con tanto di coupon dedicati: se non visualizzate correttamente i box qui sotto provate a disattivare AdBlock!

Ovviamente questo è solo un'assaggio delle offerte di Huawei Store: per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente alla pagina dell'evento, tramite il box qui sotto.

Il Coupon del Singles Day è ancora attivo

Vi segnaliamo che il Coupon dedicato al Singles Day 11.11 è ancora disponibile: si tratta di un codice sconto valido su tutto il catalogo e che offre un risparmio dell'11%. Non dimenticate di utilizzare il Coupon “ASTORE11HW” prima di procedere con il pagamento!

Ecco i Flash Deals del giorno! | 15 Novembre

Di seguito trovate le offerte lampo (anche se è possibile risparmiare ulteriormente con il coupon indicato) dedicato ai prodotti del giorno di Huawei Store: ecco i prodotti in promo, ma solo per poco!

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da