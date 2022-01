OnePlus 9RT Global è ufficiale: lo vedremo presto in Europa?

Dopo alcune settimane di attesa e dopo alcuni mesi dal lancio cinese, OnePlus 9RT è finalmente giunto sul mercato Global. Il medio-top gamma, considerando le specifiche tecniche ed il prezzo a cui viene proposto, può dire assolutamente la sua, specie con un arrivo in Europa.

OnePlus 9T Global: cosa dal modello cinese?

La versione Global del nuovo smartphone OnePlus è nel design pressoché identica a quella cinese. Questo si traduce in un bumper fotocamera rettangolare ma arrotondato con finiture eleganti. Anche le due colorazioni (salvo quella speciale per Geshin Impact) arrivano fuori dal paese di origine, quindi abbiamo sia il colore Nano Silver, sia quello Hacker Black. Passando alle specifiche tecniche, abbiamo lo stesso pannello AMOLED E4 con refresh rate 120 Hz e campionamento del tocco a 600 Hz. Quanto al chipset, anche qui è confermato lo Snapdragon 888, a cui si abbinano sempre 8/12 GB RAM e 128/256 GB di storage. Non mancano la ricarica a 65W e la fotocamera 50 MP IMX766.

Ma allora, cosa differisce tra le due versioni? Il tutto sta nel software. Infatti, sebbene siano entrambi dotati di Android 11, il modello Global arriva con la OxygenOS 11, a differenza della versione cinese provvista di ColorOS, interfaccia di OPPO. Inoltre, OnePlus ha comunicato che la OxygenOS 12 arriverà su questo modello tra marzo e aprile 2022 e questo può essere una buona prospettiva per l'arrivo sul mercato europeo oltre che per Android 12.

OnePlus 9RT Global – Prezzo e disponibilità

La versione Global di OnePlus 9RT arriva sul mercato indiano, come detto, in due configurazioni e così è distribuito anche il prezzo: circa 506€ (42.999 rupie) per la versione 8/128 GB, mentre ci vogliono circa 553€ (46.999 rupie) per la variante 12/256 GB. Prezzi sicuramente congrui con la scheda tecnica, che fanno ben sperare per l'eventuale approdo in Europa che, purtroppo, ad oggi non conosce dati concreti. In ogni caso, se ne volete sapere di più, vi lasciamo la recensione completa dello smartphone.

