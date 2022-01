Realme GT: al via l’aggiornamento ad Android 12 e Realme UI 3.0 in Italia

Dopo i primi segnali durante il mese di dicembre, sembra che la compagnia asiatica abbia dato il via al rilascio della Realme UI 3.0 basata su Android 12 per tutti i possessori di Realme GT 5G, l'ultimo top di gamma rilasciato alle nostre latitudini.

Realme UI 3.0 con Android 12 arriva in Italia per Realme GT 5G

Nei giorni scorsi la divisione italiana ha rilasciato il piano di aggiornamento ad Android 12 per l'Italia e l'Europa. La roadmap ufficiale riferiva di un rilascio progressivo nel corso del mese di gennaio e così Realme GT 5G sta cominciando a ricevere la Realme UI 3.0 e l'ultima versione dell'OS del robottino verde. L'aggiornamento arriva con un peso di 4.52 GB e porta il software alla versione RMX2202_11_C.05; le patch di sicurezza sono ancora quelle di dicembre 2021, similmente a quanto visto con l'update “di prova” di alcune settimane fa.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto la fatidica notifica potete provare a “forzare” l'aggiornamento verificando la presenza del nuovo software direttamente nella sezione dedicata agli update (nelle Impostazioni del flagship). Se non siete tra i possessori di Realme GT 5G e siete curiosi di saperne di più date un'occhiata anche alla nostra recensione. Infine, per chi punta a mettere le mani sul top di gamma risparmiando, di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

