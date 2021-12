OxygenOS 12 ufficiale: tutte le novità e modelli OnePlus compatibili

Dopo il via del programma Open Beta, OnePlus ha ufficialmente presentato la sua nuova OxygenOS 12. Un aggiornamento importante, non soltanto per le novità che porta con sé, ma anche perché è il primo da quando l'azienda si è unita a OPPO. La fusione ha dato il via alla creazione di un software sempre più simile fra le due compagnie. Per quanto riguarda OxygenOS 12 e ColorOS 12 rimangano due UI separate, si iniziano a notare sempre più somiglianze fra le due. Detto questo, vediamo quali sono le modifiche che vedremo sui futuri smartphone e su quelli già esistenti e che verranno aggiornati.

OnePlus e OxygenOS 12: tutte le novità annunciate

Interfaccia e prestazioni

Con l'aggiornamento alla OxygenOS 12, gli smartphone OnePlus presentano un look rinnovato nel software, con elementi visivi semplificati e rifiniti. La UI accentua gli effetti di luci e ombre, con linee e forme geometriche più pulite e icone stondate anziché circolari, proprio in stile ColorOS, somiglianza che ritroviamo anche dai nuovi menu di personalizzazione grafica.

OnePlus afferma che con la OxygenOS 12 l'esperienza di utilizzo è più stabile e scorrevole, oltre che con una migliore autonomia e privacy dei dati. È stato aggiunto un booster di sistema AI e il Quantum Animation Engine 3.0 per migliorare le animazioni e il feedback restituito.

Private Safe

La nuova modalità Private Safe permette ai possessori di smartphone OnePlus di avere una schermata privata dove tenere al sicuro immagini, video, audio, documenti e file sensibili.

Modalità Zen

Con il nuovo aggiornamento si aggiorna anche la modalità Zen, alla quale sono stati aggiunti 5 nuovi temi e musiche per il rilassamento.

Shelf e OnePlus Scout

La sezione Shelf diventa ancora più ricca, con tante opzioni personalizzabili e l'integrazione con OnePlus Watch e Buds. Per quanto riguarda la funzione Scout – che ora debutta a livello Global dopo l'India – si tratta di una versione potenziata della barra di ricerca. Questa consente di trovare rapidamente qualsiasi cosa sul proprio smartphone (documenti, contatti, musica, informazioni web e così via), con tanto di funzione di ricerca vocale.

OnePlus Note

L'applicazione Note cambia stile e guadagna il supporto alla funzione Disegno, per disegnare e realizzare sketch o appunti veloci. Inoltre, sono state aggiunte le nuove opzioni RTF e la possibilità di fissare le note in Shelf per accedervi più rapidamente.

Work Life Balance 2.0

La funzionalità Work Life Balance 2.0 permette di passare facilmente tra i profili delle notifiche delle app in base a orario, posizione oppure Wi-Fi. È possibile impostare un account di lavoro per ridurre le distrazioni; le app preferite possono essere consentite solo nei momenti di pausa, in modo da avere in controllo completo e lavorare (o studiare) al massimo della concentrazione.

Modalità Scura 2.0

La nuova versione della Modalità Scura guadagna il supporto a 3 livelli di regolazione, in modo da scegliere la modalità preferita tra uno sfondo grigio in due sfumature oppure uno completamente nero.

Canvas 2.0

La funzione Canvas 2.0 dell'Always-On Display diventa ancora più precisa grazie alle nuove ottimizzazioni: nuovi colori e maggiori personalizzazioni e un effetto finale migliorato. C'è anche con la possibilità di rimuovere i tratti che non sono stati realizzati correttamente.

Integrazione con OnePlus Watch

Visto il suo ingresso nel mondo degli smartwatch, con OxygenOS 12 c'è una migliore integrazione con OnePlus Watch. Una volta abbinato con lo smartphone, è possibile sfruttarne il display per la navigazione satellitare, i controlli per la musica su Spotify e il sync con le sveglie.

Galleria

Con la OxygenOS 12 è stata modificata anche l'app Galleria, adesso in grado di disporre automaticamente le foto con un layout dinamico dall'aspetto grafico più accattivante. Ovviamente rimane la possibilità di esplorare gli album con lo stile standard.

Gaming

OnePlus migliora il comparto gaming, ottimizzando il feedback tattile e la suite Tool Box 2.0 con varie funzionalità per le proprie sessioni di gioco. Queste comprendono la visualizzazione di dati prestazionali a schermo in tempo reale, il registratore schermo e un modificatore della voce con vari filtri audio.

Modelli compatibili

Qua di seguito trovate la lista degli smartphone OnePlus che riceveranno ufficialmente l'aggiornamento alla OxygenOS 12:

Modello Beta Stabile OnePlus 9 Rilasciata OnePlus 9 Pro Rilasciata OnePlus 9R Rilasciata OnePlus 8T Rilasciata OnePlus 8 Rilasciata OnePlus 8 Pro Rilasciata OnePlus 7T OnePlus 7T Pro OnePlus 7 OnePlus 7 Pro OnePlus Nord 2 OnePlus Nord OnePlus Nord CE OnePlus Nord N200

