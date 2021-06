Finalmente scopriamo ufficialmente OnePlus Nord CE, il nuovo esponente mid-range e a tutti gli effetti successore del Nord N10 5G, ereditandone il target di mercato. È quindi uno smartphone che punta alla fascia medio/bassa del mercato, dato che il modello di punta della famiglia sarà il futuro Nord 2. Vediamo quindi quali sono le novità di OnePlus, fra scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

OnePlus Nord CE 5G: tutto quello che sappiamo

Design e display

Il nuovo OnePlus Nord CE 5G – dove CE sta per Core Edition – non è uno smartphone di punta, pertanto non ci sono grandi novità sotto il profilo estetico, a partire dallo schermo forato. Il dispositivo ha dalla sua un display AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di di 410 PPI e modalità Ambient. Si tratta di un bel passo in avanti rispetto ad N10 ed N100, entrambi dotati di pannelli LCD. Per il refresh rate, sale da 60 a 90 Hz, proprio come il Nord di prima generazione.

La scocca misura 159,2 x 73,5 x 7,9 mm per un peso di 170 g ed include un sensore ID sotto il display (peculiarità per gli AMOLED) e non laterale in quanto il tasto d'accensione ha una conformazione standard. OnePlus ha deciso di continuare con la plastica lucida per la back cover ed un frame metallico.

Hardware e fotocamera

Il dispositivo è mosso da un chipset dotato di modem per la connettività 5G. Su Nord N10 5G abbiamo avuto lo Snapdragon 690, ma con Nord CE abbiamo lo Snapdragon 750G, chipset ad 8 nm con CPU octa-core Kryo 570 (2 x 2,2 GHz + 6 x 1,8 GHz) e GPU Adreno 619, con modem X52. Lato memorie troviamo 8 GB di RAM e 128 GB di storage UFS 2.1. Per quanto riguarda la batteria, abbiamo un amperaggio pari a 4.500 mAh con ricarica rapida Warp Charge 30T a 30W (70% in 30 minuti). Non manca, poi, un ingresso mini-jack per l'utilizzo con cuffie cablate, così come supporto 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1 con aptX HD, NFC e GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/NaviC.

In merito al comparto fotografico, troviamo una tripla fotocamera da 64+8+2 MP, comprensiva di sensore grandangolare e monocromatica. Le modalità di scatto comprendono video 4K a 30 fps e Slow Motion 1080p a 120 fps. Nello schermo forato, poi, troviamo una selfie camera da 16 MP.

















OnePlus Nord CE 5G – Prezzo e data d'uscita

Per quanto riguarda il prezzo di OnePlus Nord CE 5G si parte da 299€ per la versione da 6/128 GB; i modelli da 8/128 GB e da 12/256 GB sono proposti invece a 329€ e 399€. Le prevendite sono già cominciate tramite il sito ufficiale (lo trovate qui) anche se al momento sono disponibili solo le versioni maggiorate. Le vendite vere e proprie partiranno dal 21 giugno 2021 sul sito di OnePlus e Amazon.

