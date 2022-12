Recensione Doogee T10: il tablet Android (economico) che non ti aspetti

Se siete utenti “mainstream” probabilmente non conoscerete Doogee. Se invece ci seguite con più costanza però, saprete ormai da tempo quanto il brand cinese si sia riuscito a distinguere in uno dei mercati più concorrenziali in assoluto, grazie ai suoi smartphone che sì sono perlopiù economici, ma tra i più interessanti come rapporto qualità/prezzo. A dirla tutta, a mio parere uno dei tratti distintivi del brand è sempre stato quello di non voler “strafare” con caratteristiche tecniche super pompate e numeri da capogiro (fattori che, soprattutto in questa fetta di mercato, in genere sono solo fumo negli occhi), ma quello di produrre dispositivi per tutte le tasche, sempre ben riusciti e sempre ben funzionanti. Insomma, se dovessi scegliere un aggettivo per i prodotti del brand, probabilmente sceglierei “sostanza”.

Ebbene, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale, è ora disponibile per il mercato globale il nuovo Doogee T10, il dispositivo che segna l'ingresso del brand nel mercato dei tablet che, bisogna dirlo, tecnicamente non promette nulla di particolarmente nuovo rispetto ai suoi diretti concorrenti, ma che continua a contraddistinguersi per la sua “sostanza”: tutto l'hardware di cui è dotato funziona bene, è ben realizzato ed in effetti è in grado di fare anche più di quello che ci si aspetterebbe da tablet Android a meno di 200 euro.

Recensione Doogee T10: tra i migliori tablet Android economici

Design e materiali

Da un punto di vista puramente estetico e di materiali, impugnando il Doogee T10 si ha subito la sensazione di utilizzare un dispositivo da almeno 400 euro. Certo, è un tablet ed in quanto tale è piuttosto ingombrante, ma con i suoi 7.5 millimetri di spessore è piuttosto comodo da impugnare anche con una mano. Grande 242,3 x 161,1 x 7,5 millimetri, pesante 570 grammi e realizzato con una cover in alluminio il Doogee T10 è disponibile in tre colorazioni, Space Gray, Neptune Blue e Moonlight Silver, noi abbiamo ricevuto in prova la prima ma, devo ammetterlo, mi sarebbe piaciuto toccare con mano quella blue, secondo me la più bella delle tre.

Anteriormente è presente un ampio schermo da 10.1”, le cui cornici potrebbero risultare forse un po' troppo marcate: in realtà però, l'ottimizzazione delle cornici è più che buona per un tablet a meno di 200 euro, ed è proprio questo spessore che aiuterà gli utenti a non toccare per sbaglio lo schermo quando si impugna il dispositivo, soprattutto con una mano.

Utilizzando il tablet in modalità orizzontale, i tasti del volume e quello di accensione si troveranno sul lato sinistro del dispositivo, mentre superiormente è presente il carrellino per la SIM: quindi sì, il Doogee T10 è un tablet Android 4G Dual SIM, ed è una caratteristica da non sottovalutare soprattutto considerando la fascia di prezzo.

Posteriormente è poi presente un camera bump caratterizzato da un design non proprio “unico nel suo genere” all'interno del quale è stata posizionata una fotocamera da 13 megapixel, mentre non mancano l'ingresso USB-C per la ricarica dell'enorme batteria da 8300 mAh e l'ingresso per il jack delle cuffie da 3.5 mm.

Infine, una piccola nota sul contenuto della confezione: Doogee T10 arriva con una pellicola per proteggere lo schermo pre-installata, e nella confezione sono presenti anche una cover che funzionerà anche da stand, ed una penna capacitiva con cui scrivere a mano libera o disegnare.

Display

Buono lo schermo, se paragonato al prezzo di vendita del tablet. Il pannello utilizzato è un IPS da 10.1” con risoluzione 1920 x 1200 pixel che, ok, non è tra i migliori in assoluto, ma garantisce una resa molto simile a quella che si troverebbe in tablet venduti dai 250 euro in su. Per cui, considerando che Doogee T10 costa quasi 100 euro in meno, il rapporto qualità prezzo del display di questo tablet è assolutamente a suo favore.

Buona la luminosità massima, che ne permette l'utilizzo anche in condizioni di luce diretta, i colori sono ben tarati ma non aspettatevi neri ultra-profondi o angoli di visione estremi. Per quanto costa, è un buon IPS che, sì, ha qualche piccolo difettuccio, ma garantisce prestazioni più che sufficienti a soddisfare lo scopo per cui è stato prodotto questo tablet che, a mio parare, punta molto sulla multimedialità.

Non per niente si tratta di uno dei pochissimi pannelli in questa fascia di prezzo certificato TÜV Rheinland, il che vuol dire che integra tutta una serie di soluzioni pensate per non affaticare gli occhi, con tanto di modalità Eye Confort, Dark Mode e Sleep Mode.

Inoltre, dispone anche della certificazione Widevine L1: ciò vuol dire che il tablet supporta lo streaming in alta definizione sulle principali piattaforme video (Netflix, Hulu e così via).

Hardware e prestazioni

Doogee T10 è animato da un SoC Unisoc T606, affiancato da 8 GB di memoria RAM di tipo LPDDS4x e 128 GB di memoria interna di tipo EMMC 5.1, espandibili fino ad 1 GB tramite microSD. Quindi, ok, non aspettatevi prestazioni di fascia alta da questo dispositivo, ma è proprio qui che torniamo al discorso fatto in prefazione: tutto ciò che il tablet promette di fare, lo fa bene ed in maniera molto piacevole.

In soldoni, non pensate di riprodurre giochi 3D al massimo della risoluzione o di portarvi a casa rendering di video in 4K, ma utilizzando il dispositivo per la multimedialità, il web browsing, e tutte le operazioni più “umane”, Doogee T10 risulterà sicuramente più veloce rispetto agli altri tablet venduti nella stessa fascia di prezzo, non mostrando mai rallentamenti o problemi di sorta.

Certo, se proprio vogliamo dirla tutta, l'unica cosa che mi ha fatto storcere un po' il naso è stata la scelta di utilizzare memorie di tipo eMMC 5.1, che è l'unica caratteristica a fare un po' da collo di bottiglia per questo dispositivo, ma va bene così: di certo non si possono pretendere memorie di tipo UFS in un tablet così economico.

Buona la connettività alla rete cellulare e a quella WiFi a doppia banda, ma ciò in cui eccelle è l'audio, decisamente di qualità in relazione al suo prezzo. Il suono riprodotto dagli speaker integrati permettono al Doogee T10 di garantire un audio corposo, con frequenze ben bilanciate in cui si sente addirittura un piccolo accenno di bassi. Sotto questo punto di vista il brand ha fatto davvero un buon lavoro.

Fotocamera

Personalmente poi, non mi dilungherei troppo sulla fotocamera, ed il motivo è semplice: il comparto fotografico è già poco soddisfacente su tablet venduti a prezzi 5 volte superiori del Doogee T10, e quindi da un modello economico le mie “pretese” sono pari a zero.

Certo, sulla carta la fotocamera da 13 megapixel integrata potrebbe promettere ottimi risultati, in realtà però è forse la caratteristica tecnica che meno mi ha convinto in questo dispositivo. Tant'è che ho deciso di tralasciare anche i sample, anche perché il discorso è semplice: Doogee T10 è un tablet per la multimedialità, non di certo per fare foto o video.

Software

Doogee T10 è animato da Android 12 che, praticamente, non è assolutamente personalizzato dal brand. Comunque, come da tradizione su tanti prodotti come questo, il software è sempre lo stesso, caratterizzato dalla solita interfaccia grafiche che in molti condividono e che somiglia per un buon 90% ad Android Stock.

Integra però la funzione Split Screen e la 2-in-1 Mode, che funziona però solo collegando una tastiera esterna, ed anche se non potrebbe sembrarvi nulla di particolare, credo che il Doogee T10 sia uno dei pochissimi tablet a meno di 200 euro (se non l'unico) con cui è possibile utilizzare due app contemporaneamente senza troppi problemi.

E' installata l'intera suite di servizi Google sin dal primo avvio, c'è la lingua italiana con pochissimi difetti di traduzione e, di nuovo, supporta le certificazioni Widevine L1.

Batteria e ricarica

Infine, dal punto di vista dell'autonomia e della ricarica, Doogee T10 se la cava davvero bene. La batteria da 8300 mAh, assieme ad on SoC decisamente non energivoro, permettono al tablet di garantire circa 7 ore e mezzo di display acceso con una tipologia di utilizzo piuttosto tradizionale. Queste prestazioni però, sono possibili solo quando si utilizza il dispositivo connesso ad una rete WiFi, perché quando si inizia ad utilizzare il 4G calano drasticamente.

Buona anche la ricarica, che con i suoi 18w è decisamente più rapida rispetto a quella che si troverebbe in qualsiasi tablet venduto in questa fascia di prezzo.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo del Doogee T10 è di 175,19 euro su AliExpress, ma per acquistarlo a questo prezzo bisognerà usufruire di una promozione a tempo limitato. Su DoogeeMall (o qui) costa 199,99 dollari. E, parliamoci chiaro, si tratta di un prodotto che si inserisce in una fascia economica che di certo non mette a disposizione chissà quante scelte. Certo, non è un tablet perfetto, ma garantisce buone prestazioni e qualità dei materiali, oltre che alla possibilità di utilizzare due sim 4G e la certificazione Widewine L1, una cosa da non sottovalutare in questa fascia di mercato.

Insomma, probabilmente nel panorama dei tablet Android a meno di 200 euro, ad oggi non troverete niente di meglio del Doogee T10.



N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il