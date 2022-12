Huawei P60 e Mate 60 si faranno solo grazie a Qualcomm

Da quando è stata bannata dagli Stati Uniti, ci si interroga spesso su quale possa essere la strategia di Huawei quando si parla di smartphone, specialmente top di gamma come i futuri P60 e Mate 60. Essendo stata tagliata fuori da gran parte del territorio globale, deve muoversi con cautela nel produrre terminali costosi che rischierebbero di non avere mercato facile. Nonostante questo forte empasse, però, Huawei ha continuato a creare flagship di alto profilo, come si evince dagli ultimi leak apparsi sui social.

Huawei P60 e Mate 60: un leak svela le prime specifiche tecniche

È l'insider Teme a parlarci di Huawei P60 e Mate 60 e di cosa aspettarci da loro in termini di chipset utilizzati. Per entrambi si era parlato di un possibile ritorno dei chip Kirin, rapidamente sparito dopo il ban a causa dell'impossibilità da parte di HiSilicon di farseli stampare da TSMC. Tuttavia, è stata la diretta interessata a bollare il tutto come bufala, spegnendo gli entusiasmi di chi sperava nel ritorno dei tanto apprezzati chip proprietari di Huawei.

Mate 60 series sm8525 4G

P60 series continue with 8+G1 (mass production will starting soon.)

(Don't wait 5G or Kirin) #HuaweiMate60 #HuaweiP60 pic.twitter.com/wkQWREdpTE — Teme (特米)|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) December 8, 2022

Secondo quanto afferma Teme, entrambi i futuri top di gamma si dovranno appoggiare alle soluzioni realizzate da Qualcomm. Nello specifico, per la serie Huawei P60 si parla dello Snapdragon 8+ Gen 1, con una produzione di massa che dovrebbe partire a breve in vista di un lancio che possiamo ipotizzare per la prima metà del 2023. Per la serie Huawei Mate 60, invece, si indica l'inedito chip SM8525, forse una dello Snapdragon 8 Gen 2, che però ricordiamo è siglato come SM8550 nella variante standard 5G. Faccio questa precisazione perché, come prevedibile, sia P60 che Mate 60 sarebbero ancora smartphone 4G proprio a cause delle succitate limitazioni del ban. Per la serie Mate 60 le tempistiche sono meno ravvicinate, quella Mate 50 è arrivata solo due mesi fa e dovremmo riparlarne non prima di fine 2023.

