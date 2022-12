Huawei Vision Glass: schermo micro OLED da 120″ direttamente nei tuoi occhiali

Huawei ha lanciato in Cina in questi giorni un nuovo paio di occhiali smart con display micro OLED in grado di proiettare uno schermo virtuale da ben 120″. Con Huawei Vision Glass il cinema sarà sempre a portata di mano, basterà indossare gli occhiali per essere subito immersi nel film.

Con Huawei Vision Glass il cinema è sempre a portata di occhiali

Il design vi ricorderà sicuramente quello dei classici occhiali 3D che abbiamo imparato a conoscere qualche anno fa, ma Huawei Vision Glass è un dispositivo sicuramente molto più avanzato. Con un peso di soli 112 grammi, una volta indossati questi occhiali smart vedremo comparire difronte ai nostri occhi uno schermo virtuale da 120 pollici, su cui visualizzare qualsiasi contenuto desideriamo.

I Vision Glass sono dotati di due schermi micro OLED indipendenti con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) con una copertura del color gamut DCI-P3 del 90% e 480 nits di luminosità massima. Grazie alla certificazione TUV Rheinland, inoltre, questo dispositivo cerca di non affaticare troppo la nostra vista proteggendoci dalla fastidiosa luce blu.

In termini di audio, invece, questi occhiali smart offrono una soluzione acustica aperta, dotata di doppio speaker con driver da 128 millimetri e chip digitale PA. Questa soluzione ci permette di ascoltare l'audio anche senza indossare le cuffie, immergendoci in una esperienza d'ascolto avvolgente. Gli occhiali possono essere utilizzati come schermo con collegamento USB-C grazie al supporto per DisplayPort 1.2 (la lista dei dispositivi compatibili è disponibile qui).

I Huawei Vision Glass sono disponibili in Cina al prezzo di circa 410€ (2999 yuan), ma al momento non sono noti i piani dell'azienda cinesa per una eventuale commercializzazione internazionale di questo intrigante prodotto. Huawei, infatti, ci sta abituando a veder nascere prodotti sempre più interessanti, come per esempio lo smartwatch con cuffie integrate.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il