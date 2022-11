I chip HiSilicon Kirin stanno tornando? La parola a Huawei

Di tutte le limitazioni imposte dal ban USA, quella che probabilmente ha maggiormente colpito Huawei riguarda la produzione dei suoi chip Kirin. Uno dei motivi per cui l'azienda cinese ha progressivamente scalato le classifiche di vendita si chiama HiSilicon, la sua divisione incaricata di creare quei SoC che hanno guidato smartphone e tablet negli anni. Così come Samsung ed Apple, Huawei si è fatta strada nel mercato anche grazie al fatto che si produceva da sola i chip, con tutti i vantaggi che ne conseguono. Tuttavia, dopo il ban americano, si è trovata costretta a mettere praticamente in standby HiSilicon, dovendo quindi affidarsi necessariamente a chipmaker terzi.

Non potendo farsi stampare i chip Kirin da TSMC, HiSilicon è stata sostituita da Qualcomm, nome molto blasonato ma che Huawei non ha potuto sfruttare a pieno. Questo perché i limiti del ban USA le impongono di poter acquistare soltanto SoC Snapdragon 4G, trovandosi di fatto tagliata fuori da quel mondo 5G che paradossalmente è lei ad aver spinto nel mercato. La compagnia ha provato a compensare tale empasse con metodi alternativi, come le famigerate cover 5G, ma è fisiologico che l'appeal per i prodotti Huawei venga meno.

Huawei si pronuncia sui recenti rumors sul ritorno dei SoC HiSilicon Kirin

Si è più volte parlato dell'ipotesi che Huawei possa far tornare operativa HiSilicon, con la stessa compagnia che aveva alzato l'hype per un suo ritorno nel 2022. E nell'anno abbiamo visto sì nuovi chip Kirin, ma pensati per altri segmenti di mercato al di fuori degli smartphone e dei prodotti più tipicamente consumer. Si era parlato di un rinvio al 2023 in alleanza a chipmaker cinesi alternativi a TSMC, ma è poi arrivata la smentita sulle voci riguardo la partnership con SMIC.

Fatto sta che nelle scorse settimane si sono riaccese le voci di corridoio che vedrebbero Huawei pronta a rilanciare i suoi smartphone 5G nel 2023. Ma dopo tante indiscrezioni rimbalzate qua e là, Huawei ha deciso di contattare la fonte originale, bollando come fake news la notizia che la vedevano pronta a resuscitare la gamma Kirin. Non viene specificato, ma è fisiologico che la crisi dei semiconduttori mondiale nonché la crisi cinese stia mettendo a dura prova gli sforzi di Huawei di crearsi una nuova filiera produttiva.

