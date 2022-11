iQOO 11 e Neo 7 SE: l’evento di lancio è stato posticipato

Dopo la sfilza di indiscrezioni e di conferme, culminate con una valanga di dettagli sulle caratteristiche dei nuovi smartphone, vivo ha comunicato in modo improvviso la cancellazione dell'evento del 2 dicembre. L'uscita di iQOO 11, 11 Pro e Neo 7 SE è stata posticipata e l'azienda comunicherà successivamente una nuova data di presentazione: che cosa sta succedendo in Cina in queste ore?

iQOO 11, 11 Pro e Neo 7 SE, lancio posticipato: che cosa sta succedendo in Cina

Tramite un comunicato striminzito pubblicato sul social cinese Weibo, il brand di vivo ha comunicato che l'evento di lancio della serie iQOO 11 e Neo 7 SE è stato posticipato. Lo stesso è avvenuto anche per Xiaomi: la casa di Lei Jun ha cancellato l'evento dedicato alla serie 13. Ma che cosa è successo esattamente?

L'azienda non ha svelato i motivi dietro questa decisione, limitandosi a confermare che prossimamente sarà svelata una nuova data di presentazione sia per iQOO 11 che per il modello Neo 7 SE. Maggiori dettagli ci arrivano dando un'occhiata alle notizie in Cina: Jiang Zemin, ex leader del partito comunista, è deceduto all'età di 96 anni. Un evento che ovviamente ha scosso il paese, portando alla decisione di posticipare presentazioni e relativi festeggiamenti.

Nell'attesa di conoscere una nuova data d'uscita, vi segnaliamo la nostra raccolta di leak e conferme dedicate sia alla serie 11 che al nuovo modello della famiglia Neo. In entrambi gli approfondimento trovate tantissimi dettagli!

