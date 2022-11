iQOO 11 su Geekbench: pronto a sfidare tutti con Snapdragon 8 Gen 2

Dopo aver visto una serie 10 di grande impatto, iQOO sta per fare un cambio di passo con i nuovi modelli 11 e 11 Pro. I due smartphone si configurano nella fascia alta del mercato, ma sempre trovando un ottimo rapporto qualità/prezzo, in base soprattutto alle specifiche tecniche che troveranno.

Aggiornamento 11/11: iQOO 11 base è stato avvistato su Geekbench con Snapdragon 8 Gen 2. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

iQOO 11 e 11 Pro: tutto quello che sappiamo ad oggi

Design e display

Ad oggi, purtroppo, non è noto il design ufficiale di iQOO 11 e 11 Pro, ma immaginiamo che il brand voglia andare a confermare una certa continuità di stile, cioè con l'ormai nota piastra di colore nero a contornare il bumper fotocamera, che potrebbe però prendere spunto dalla serie X di vivo, quindi con un oblò a includere i sensori.

Sul display, si vocifera di diagonali già viste sulla serie 10, cioè da 6,78″ per entrambi, con un cambio nella risoluzione. Non è escluso infatti che il modello base possa trovare una soluzione OLED 1.5K BOE Q9, mentre il Pro troverebbe un AMOLED 2K Samsung E6. Tuttavia, non è nemmeno escluso che anche iQOO 11 base possa avere il pannello QHD+ del fratello maggiore.

Entrambi, in ogni caso, avrebbero un alto Dimming PWM, che sarebbe a 1.440 Hz per 11 Pro e 2.160 Hz per l'11. In merito al refresh rate invece, il pannello del modello più avanzato dovrebbe spingersi fino ai 144 Hz. Sotto al display, poi, si celerebbe un sensore d'impronte a ultrasuoni, probabilmente lo stesso Qualcomm 3D Sonic Max molto apprezzato sui suoi predecessori.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Le specifiche tecniche di iQOO 11 e 11 Pro puntano in alto: stando a vari insider entrambi dovrebbero montare l'imminente Snapdragon 8 Gen 2, il prossimo campione di Qualcomm (in arrivo a novembre) che dovrebbe avere una nuova CPU così formata: 1 x 3,2 GHz Cortex-X3 + 2 x 2,8 GHz Cortex-A715 + 2 x 2,8 GHz Cortex-A710 + 3 x 2,0 GHz Cortex-A510.

Proprio il modello base iQOO 11 sarebbe stato avvistato su Geekbench con la sigla V2243A (il modello Pro è siglato V2254A); il dispositivo avrebbe dalla sua un chipset dal nome in codice Kalama, soluzione che dovrebbe essere proprio lo Snap 8 Gen 2.

Dovremmo avere tagli di memoria da 8/12 GB di RAM LPDDR5 e spazio da 128/256/512 GB UFS 3.1 non espandibile.

In termini di batteria si vocifera, con iQOO 1, di un'unità con una capacità di 5.000 mAh e ricarica a 120W; per il Pro dovremmo trovare una soluzione da 4.700 mAh con la velocissima ricarica cablata da 200W e wireless da 50W.

Fotocamera

Passando al comparto fotografico, questo potrebbe essere il settore che più differisce tra i due. Si dice, infatti, che iQOO 11 possa presentare una stessa fotocamera del suo predecessore, con un sensore principale GN5 da 50 MP abbinata ad una ultra-grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo da 12 MP.

Per quanto riguarda iQOO 11 Pro, si vocifera che questo abbia una tripla fotocamera da 50+50+14.6 MP f/1.9-2.3-2.2. Ciò significherebbe un sensore principale Samsung GN5 con OIS, un ultra-grandangolare Samsung JN1 da 150° e un teleobiettivo Samsung S5K3P9 con zoom ottico 3x. Su entrambi i modelli ci sarebbe il prossimo ISP vivo V2, che porterà ovviamente importanti ottimizzazioni in termini di foto e video. La selfie camera potrebbe restare da 16 MP su entrambi i dispositivi.

iQOO 11 e 11 Pro – Prezzo e data di uscita

Quando arriveranno sul mercato iQOO 11 e 11 Pro? Al momento, dettagli veri e propri non ne abbiamo ma, considerando che il modello base è giunto sul TENAA e che nelle stringhe di codice siano spuntati sia i modelli Cina e Global, è molto facile che tra dicembre 2022 e gennaio 2023 sarà possibile vederli sul mercato. Per il prezzo, bisognerà valutare l'idea che possano costare in un range che va dai 550 agli 800€ al cambio, in base alla configurazione che troveremo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il