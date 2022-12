iQOO Neo 7 SE ufficiale: è il primo con Dimensity 8200

Dopo aver da non molto presentato Neo 7, mid-top range dalle ottime specifiche, è tempo di conoscere la nuova variante iQOO Neo 7 SE. Lanciata assieme alla serie 11 e 11 Pro, lo smartphone punta a rinnovare la proposta del sub-brand vivo nella fascia medio/alta del mercato. In questo approfondimento facciamo il punto della situazione su tutte le sue novità in termini di design, specifiche tecniche, prezzo e disponibilità sul mercato.

iQOO Neo 7 SE ufficiale: tutte le novità

Design e display

Partendo dal design e dello stile di iQOO Neo 7 SE possiamo notare fin da subito un look molto simile a quello del modello Neo 7 base, sia davanti che dietro. Il dispositivo è disponibile in tre colorazioni, Electric Blue, Interstellar Black e Galaxy. Passando al display, abbiamo uno schermo Samsung AMOLED E5 che misura 6,78″ Full HD+, dotato di supporto HDR, refresh rate a 120 Hz, lettore d'impronte ottico integrato e sistema punch-hole centrale.

Caratteristiche e fotocamera

La vera novità di iQOO Neo 7 SE è il chipset, visto che al posto del Dimensity 9000+ presente sul Neo 7 c'è il fresco di presentazione Dimensity 8200, che dovrebbe trovare spazio anche sulle future serie vivo S16 e Redmi K60. È un SoC prodotto a 4 nm da TSMC, dotato di CPU octa-core fino a 3,1 GHz, GPU Mali-G610 e memorie da 8/12/16 GB di RAM LPDDR5 quad-channel e 128/256/512 GB di spazio d'archiviazione UFS 3.1 non espandibile. Per la batteria troviamo un modulo a doppia cella da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W.

Il resto del pacchetto comprende sistema operativo OriginOS 3.0 basato su Android 13, NFC, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS/Galileo/QZSS, USB Type-C e sensore a infrarossi. Per la fotocamera, posteriormente c'è un triplo modulo da 64+2+2 MP con macro e sensore di profondità, mentre frontalmente trova spazio una selfie camera da 16 MP.

Scheda tecnica

Dimensioni di 164,81 x 76,90 x 8,58 mm e peso di 193 grammi

Display Samsung AMOLED E5 da 6,78″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 388 PPI, HDR e refresh rate a 120 Hz

(2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 388 PPI, HDR e refresh rate a Sensore d'impronte ottico nel display

SoC MediaTek Dimensity 8200 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,1 GHz + 3 x 3,0 GHz + 4 x 2,0 GHz)

GPU Mali-G610

8/12/16 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 120W

con ricarica rapida a supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS/Beidou/GLONASS/Galileo, NFC, sensore IR, USB Type-C 2.0

tripla fotocamera da 64+2+2 MP f/1.8-2.4-2.4 con OIS, macro e sensore di profondità

f/1.8-2.4-2.4 con OIS, macro e sensore di profondità selfie camera da 16 MP f/2.45

f/2.45 sistema operativo Android 13 con OriginOS 3

iQOO Neo 7 SE – Prezzo e disponibilità

iQOO Neo 7 SE è stato presentato oggi 8 dicembre al prezzo di partenza di circa 286€ salendo fino a 396€ per la variante massima. Ecco tutte le varianti di prezzo:

8/128 GB – 286€ (2.099 yuan)

(2.099 yuan) 8/256 GB – 314€ (2.299 yuan)

(2.299 yuan) 12/256 GB – 341€ (2.499 yuan)

(2.499 yuan) 16/256 GB – 382€ (2.799 yuan)

(2.799 yuan) 12/512 GB – 396€ (2.899 yuan)

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il