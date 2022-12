GOGOBEST GF300 è la bici elettrica pieghevole di cui hai bisogno, e adesso è in super offerta

Se siete alla ricerca di una bicicletta elettrica pieghevole, che sia comoda, sicura e veloce, abbiamo l'offerta che fa al caso vostro: GOGOBEST GF300 può essere acquistata ad un prezzo scontato e con l'aggiunta di 1 solo euro potrete ottenere un ottimo kit di riparazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo!

GOGOBEST GF300 è un'ottima eBike per gli spostamenti in città

GOGOBEST GF300 è una bicicletta elettrica pieghevole molto avanzata: il suo corpo robusto e resistente può essere dunque piegato per facilitarne il trasporto, o comunque per riporla anche in spazi più piccoli quando non la si utilizza.

Il suo motore brushless da 1.000W può raggiungere velocità massime pari a 35 KM/h, mentre le ruote dal diametro da 20″ x 4.0″ presentano un design dentato pensato per affrontare tratti urbani e sentieri più complessi. Tutto ciò, unito al sistema di frenata meccanica, ad un rivestimento anti-scivolo e alla tecnologia Shimano per la gestione delle modalità e delle velocità, permette GOGOBEST GF300 di percorrere con facilità diverse tipologie di strade inclinate fino a 35°.

La batteria integrata è una unità da 48V/12.5 Ah che offre un'autonomia di 100 KM, mentre è possibile completare una carica in circa 5 ore. Non manca poi una luce LED per le passeggiate notturne ed un display LCD per monitorare il tragitto.

Come anticipato, questa bellissima bicicletta elettrica pieghevole può essere acquistata in offerta grazie al codice sconto dedicato. Inoltre, aggiungendo 1 solo euro al vostro ordine, potete ricevere in omaggio un pratico kit di strumenti per la riparazione del valore di 50€. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

