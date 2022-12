Il gattino Xiaomi YouPin sarà la tua luce nel buio (quando vai in bagno) a soli 14€

Se stai cercando una lucina LED per te o per i più piccoli, allora la nuova soluzione disponibile sulla piattaforma di crowdfunding del brand cinese è la scelta giusta per portare un tocco di tenerezza nel buio della notte! La luce da notte di Xiaomi YouPin – in veste rinnovata – è disponibile su AliExpress ad un prezzo davvero niente male, con spedizione gratis!

La luce da notte LED di Xiaomi YouPin è un gattino curioso e costa pochissimo

Dotata di una batteria integrata da 600 mAh, la nuova luce da notte LED da Xiaomi YouPin ha una durata di circa 20 ore, ma sale tranquillamente a circa 300 ore se impostata a bassa luminosità. Il dispositivo si tiene in piedi grazie all'apposita basetta, ma è possibile anche usufruire dell'aggancio magnetico.

Il design è carinissimo mentre le dimensioni sono ultra-compatte (79 x 33 mm); si tratta di un prodotto utile nella camera dei bambini, come lucina per illuminare il corridoi o direttamente in bagno.

La nuova luce da notte di Xiaomi YouPin – in versione micio – è disponibile su AliExpress in offerta 14.5€: il prodotto è disponibile nelle colorazioni Pink, Yellow e White.

