Nokia X20 e X10 si aggiornano ad Android 13

Come anticipato qualche giorno fa, Nokia si sta preparando a rilasciare l'aggiornamento Android 13 su alcuni dei suoi smartphone, come sta avvenendo su Nokia X20 e X10. Nonostante non parliamo dei modelli più recenti in circolazione, essendo stati presentati al pubblico nella primavera del 2021, stanno comunque ricevendo la nuova versione del software sviluppata da Nokia in collaborazione con Android.

L'aggiornamento Android 13 sta arrivando a bordo di Nokia X20 e X10

I firmware in fase di rilascio sono nella versione V3.360 per Nokia X20 e nella V3.270 per X10, ecco il changelog completo:

Icone delle app tematizzate * – Personalizza il telefono con il tuo stile. Imposta più app, non solo app Google, dalla forma in modo che corrisponda al tono e ai colori dello sfondo del telefono.

* – Personalizza il telefono con il tuo stile. Imposta più app, non solo app Google, dalla forma in modo che corrisponda al tono e ai colori dello sfondo del telefono. Photo Picker – Invece di condividere l'intera libreria multimediale con le applicazioni, puoi selezionare solo le foto e i video a cui hai bisogno di accedere.

– Invece di condividere l'intera libreria multimediale con le applicazioni, puoi selezionare solo le foto e i video a cui hai bisogno di accedere. Autorizzazioni di notifica – Ora, le app che scarichi hanno bisogno della tua autorizzazione per inviare notifiche. Questo aiuta a proteggere dalla gestione proattiva del tempo e della capacità di attenzione.

– Ora, le app che scarichi hanno bisogno della tua autorizzazione per inviare notifiche. Questo aiuta a proteggere dalla gestione proattiva del tempo e della capacità di attenzione. Nuovi controlli multimediali – Android 13 viene fornito con un nuovo lettore multimediale che mostra la copertina dell'album a schermo intero e presenta una barra di riproduzione dance.

– Android 13 viene fornito con un nuovo lettore multimediale che mostra la copertina dell'album a schermo intero e presenta una barra di riproduzione dance. Patch di sicurezza Google di novembre 2022.

*Funziona con le app compatibili

