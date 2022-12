Ecco gli smartphone Nokia che avranno Android 13

Nonostante i pochi modelli in circolazione e il software piuttosto snello, Nokia non si sta rivelando particolarmente efficace nel rilasciare l'aggiornamento ad Android 13. Samsung ha già aggiornato gran parte del suo catalogo, sia top di gamma che modelli economici, OPPO e OnePlus hanno iniziato a fare lo stesso e Xiaomi, Realme e vivo si stanno apprestando a fare lo stesso. Nel mentre, anche Nokia si sta preparando a rilasciare l'aggiornamento sui primi modelli che comporranno la sua roadmap.

Ecco quali modelli di smartphone Nokia si aggiorneranno ad Android 13

Allo stato attuale, la compagnia non ha ancora pubblicato una vera e propria roadmap per Android 13, ma sul sito Android Enterprise Recommended sono elencati alcuni modelli che si aggiorneranno all'ultima edizione di Android; non è ancora dato sapere se questi saranno gli unici ad averla e quando verrà rilasciato l'update.

Attualmente, quindi, sappiamo che Android 13 arriverà a bordo di Nokia XR20, X20, X10, G50 5G e G11 Plus. All'elenco dovrebbero però aggiungersi anche altri modelli, come i più recenti X30, G60 e C31 presentati a IFA 2022. Rimaniamo in attesa di maggiori dettagli per delineare meglio la roadmap di Android 13 per Nokia.

