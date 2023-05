Redmi Watch 3 Lite ufficiale a sorpresa: il nuovo indossabile economico di Xiaomi

Aspettando il debutto del prossimo tablet di Redmi, ecco spuntare a sorpresa sul sito ufficiale cinese un nuovo indossabile. Si tratta di Redmi Watch 3 Lite (o Youth Edition) e in questo approfondimento andiamo a scoprite tutte le novità e i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Redmi Watch 3 Lite ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo indossabile Xiaomi

Design e display

Similmente a quanto avvenuto lo scorso anno con Watch 2 e Watch 2 Lite, anche la terza generazione di smartwatch low budget di Xiaomi è composta da due modelli. Redmi Watch 3 è stato lanciato sia in patria che in Italia e ora è arrivata una nuova versione “minore”. Redmi Watch 3 Lite (Youth Edition) ha fatto capolino in Cina e non ha nulla da invidiare al fratello maggiore.

Il punto di forza del dispositivo è sicuramente il display: rispetto a Watch 3 (1,75″), il modello Lite offre uno schermo più grande, da 1,83″ di diagonale. Nel momento in cui scriviamo non è dato di sapere altro sul pannello (quasi sicuramente si tratta di un'unità LCD), ma è stata confermata la presenza di oltre 200 Watchface, per un'elevata personalizzazione.

Specifiche e caratteristiche

Il nuovo arrivato di casa Redmi si presenta subito con un modello completo a tutto tondo: non mancano il monitoraggio H24 dell'attività cardiaca, il rilevamento dei valori SpO2, il controllo del sonno e oltre 100 modalità sportive. Il corpo è dotato di impermeabilità fino a 5 ATM, il che lo rende adatto al nuoto.

Grazie al microfono e allo speaker incorporati è possibile usufruire delle chiamate Bluetooth. È presente l'NFC per i pagamenti contactless mentre alto autonomia Xiaomi dichiara 12 giorni di utilizzo e fino a 8 giorni con un uso intenso. Non sembra avere il supporto GPS (caratteristica del modello maggiore, presente anche su Watch 2 Lite).

Redmi Watch 3 Lite – Prezzo e uscita

Il nuovo Redmi Watch 3 Lite (Youth) è stato lanciato a sorpresa tramite il sito ufficiale cinese ma al momento mancano ancora i dettagli sul prezzo (che ovviamente sarà più economico rispetto a quello del modello maggiore). Maggiori informazioni dovrebbero arrivare nella giornata del 23 maggio oppure il 25, in occasione del debutto di Xiaomi CIVI 3.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le