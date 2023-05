Xiaomi CIVI 3 (14 Lite): il nuovo Selfie Phone ha una data ufficiale

Il numero di indiscrezioni dedicate al Selfie Phone di Xiaomi si è fatto più intenso del corso degli ultimi giorni ed era chiaro che ci fosse qualcosa dietro. E infatti, ecco svelato il motivo di tanto vociare: Xiaomi CIVI 3 (il futuro 14 Lite per noi occidentali) ha una data di presentazione ed è dietro l'angolo!

Xiaomi CIVI 3 (14 Lite): ufficiale la data di presentazione

Inizialmente si ipotizzava che il Selfie Phone di Xiaomi potesse arrivare più avanti nel corso dell'anno e in realtà il debutto è vicinissimo. La data di presentazione di Xiaomi CIVI 3 (14 Lite) è fissata per il 25 maggio; inoltre la casa asiatica ha alzato anche il sipario su varie caratteristiche ed il design, tramite teaser poster ufficiali.

Il nuovo smartphone della gamma CIVI è equipaggiato con una fotocamera principale circolare, composta da tre sensori. Il primario è un'unità da 50 MP con stabilizzazione OIS. Per quanto riguarda la scocca, questa è composta da una doppia colorazione (con una metà opaca ed una lucida).

Xiaomi CIVI 3 arriverà in quattro colorazioni (con due tonalità all'interno della back cover): Rose Purple, Coconut Grey, Mine Green e Adventure Gold. Per quanto riguarda il nostro Xiaomi 14 Lite, al momento non vi sono conferme da parte della casa di Lei Jun; tuttavia la tradizione vuole che i modelli CIVI arrivino alle nostre latitudini come una versione Lite dei top di gamma, quindi possiamo aspettarci lo stesso anche con la prossima generazione (a meno di cambiamenti).

Aspettando il debutto, se volte sapere di più sul nuovo Xiaomi CIVI 3 date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le