Xiaomi presenta il nuovo frigorifero Mijia: stile italiano e super capienza

Xiaomi ha lanciato in questi giorni un'importante aggiunta alla lineup di frigoriferi della linea Mija: il nuovo Italian Style 400L. Questo nuovo frigorifero è dotato di tre scompartimenti separati per una capienza totale di ben 400 litri, combinando stile ed eleganza che spesso contraddistinguono i prodotti italiani con le funzioni smart che hanno reso celebre il brand cinese.

Xiaomi Mijia Italian Style 400L: triplo scompartimento e funzioni smart

Con una dimensione di 60 x 63.5 x 191.1 centimetri, il nuovo Xiaomi Mijia Italian Style 400L occupa poco spazio in cucina permettendo comunque di avere una capienza davvero enorme per la conservazione degli alimenti. Lo scomparto principale da 252 litri è in grado di accogliere ben 371 bottiglie di bibite, mentre i due compartimenti freezer offrono una capienza complessiva di 148 litri.

Ogni sezione è sigillata in modo indipendente, quindi può essere regolata con temperature differenti. In questo modo è possibile decidere quali alimenti tenere a temperatura più bassa e quali sistemare in modo che si mantengano inalterati freschezza e valori nutrizionali. Il frigorifero è dotato di un compressore a frequenza variabile con ventola, supportando anche la tecnologia No Frost.

Come quasi tutti i dispositivi Xiaomi, anche il nuovo Mijia Italian Style 400L offre funzionalità smart e può essere controllato tramite l'apposita app per regolare temperatura ed attivare il modulo antibatterico agli ioni d'argento che permette di assorbire gli odori.

Xiaomi Mijia Italian Style 400L è disponibile in Cina al prezzo di circa 460€ (3499 yuan). Al momento non sono disponibili informazioni per una eventuale commercializzazione internazionale di questo nuovo frigorifero.

