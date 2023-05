Xiaomi CIVI 3: che cosa aspettarsi dal prossimo Selfie Phone

Fin dal suo debutto la serie CIVI si imposta come una famiglia di Selfie Phone dal prezzo accessibile. Parliamo di modelli che puntano forse sull'offrire autoscatti da urlo, dotati di buone specifiche ed un look sempre stiloso. Sicuramente anche Xiaomi CIVI 3 seguirà la scia dei suoi predecessori e in questo approfondimento abbiamo raccolto per voi tutte le indiscrezioni dedicate alle specifiche tecniche, al prezzo e all'uscita sul mercato.

Xiaomi CIVI 3: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

CIVI 2

Al momento il design di Xiaomi CIVI 3 è ancora sconosciuto: non ci sono foto rubate né render leak, quindi dovremo pazientare prima di conoscerne l'aspetto. Comunque alcuni dettagli sono facilmente anticipatili: probabilmente ritroveremo una doppia selfie camera, una scocca in vetro con colorazioni brillanti, bordi Dual Edge ed un corpo sottile (intorno ai 7 mm di spessore) e leggero.

In merito al display, secondo i leak ritroveremo la medesima unità dell'attuale generazione: un pannello AMOLED da 6,55″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate da 120 Hz, campionamento del tocco da 240 Hz, densità di 402 PPI, profondità colore a 10 bit ed un vetro protettivo Gorilla Glass 5.

Ovviamente non mancherà un lettore d'impronte digitali, posizionato sotto lo schermo.

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche di Xiaomi CIVI 3 sono basate sul chipset Dimensity 8200-Ultra di MediaTek: si tratta di una versione migliorata, realizzata sempre a 4 nm da TSMC e dotata di una configurazione octa-core con 4 Cortex-A78 e 4 Cortex-A55. Tra le novità ci sarà un Imaging Brain che andrà ad ottimizzare ulteriormente le performance del comparto fotografico.

Lo smartphone (siglato 23046PNC9C) è stato avvistato anche su Geekbench con 12 GB di RAM.

La batteria del nuovo smartphone sarebbe un'unità da 4.500 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 67W. Lato software troveremo Android 13, sotto forma di MIUI 14.

Fotocamera

Il comparto fotografico di Xiaomi CIVI 3 dovrebbe essere basato sul sensore Sony IMX800 da 50 MP con stabilizzazione ottica OIS ma non ci sono ancora dettagli in merito al resto del pacchetto.

CIVI 2/Xiaomi 13 Lite

Frontalmente ci sarebbe spazio per un foto a pillola contenente un modulo da 32 + 32 MP con ultra-wide e – presumibilmente – un doppio flash LED fisico (caratteristiche presente a bordo di CIVI 2/Xiaomi 13 Lite).

CIVI 3 potrebbe essere il nostro Xiaomi 14 Lite

Il prossimo CIVI 3, in arrivo in Cina, dovrebbe essere il nostro Xiaomi 14 Lite: si tratta di commistione già avvenuta tra le due serie. Basti pensare all'attuale CIVI 2, arrivato alle nostre latitudini come Xiaomi 13 Lite (e presentato in occasione del MWC 2023 insieme ai fratelli maggiori).

Xiaomi CIVI 3 – Prezzo e uscita

La data di presentazione di Xiaomi CIVI 3 non è stata ancora rivelata e al momento non ci sono indizi concreti da parte dell'azienda. Sicuramente l'evento di lancio avrà luogo in autunno. Ricordiamo che Xiaomi ha rivelato che il dispositivo uscirà in occasione dei 100° anniversario di Disney (fissato per il 16 ottobre) e ci sarà anche un'edizione per celebrare l'evento.

Se siete curiosi di sapere di più sulla serie, date un'occhiata al nostro riepilogo delle specifiche dei precedenti CIVI 2 e CIVI 1S.

